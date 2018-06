Groep C: Kunnen Franse jonkies worden gestopt?

Brussel - Met Peru, Australië en Denemarken als tegenstanders in groep C mocht Europees vicekampioen Frankrijk begin december niet klagen bij de loting voor het WK in de Russische hoofdstad Moskou.

Didier Deschamps kon het zich permitteren een heel sterrenelftal thuis te laten voor dit WK, maar toch waarschuwt de Franse bondscoach voor onderschatting van de tegenstanders in de groepsfase. “Er zijn er die zeggen dat dit een makkelijke poule is, maar in werkelijkheid zitten we in de enige groep met daarin drie landen uit de top twaalf van de FIFA-ranking”, liet de wereldkampioen van 1998 eerder al optekenen.

Voor de Fransen wordt het stilaan tijd om te oogsten - althans dat is toch het gevoel dat bij de bevolking leeft - na een kwartfinale op het vorige WK en de verloren EK-finale in eigen land van twee jaar geleden. Bij de meeste waarnemers worden Les Bleus net onder de topfavorieten Brazilië en Duitsland geplaatst. Om een gooi naar de wereldtitel te doen, heeft Deschamps deze keer voor een jonger en dus ook minder ervaren elftal gekozen, met veertien spelers in de rangen die nog nooit eerder een groot toernooi speelden. Van het laatste WK in Brazilië blijven maar zes spelers meer over, onder wie aanvoerder Hugo Lloris, Paul Pogba en Antoine Griezmann. Met nu ook nog Ousmane Dembélé en vooral Kylian Mbappé in de rangen is de offensieve weelde enorm bij onze zuiderburen.

Op 16 juni kijken de Fransen in Kazan Australië in de ogen, op papier het zwakste land in de groep, maar wel eentje dat bulkt van de WK-ervaring. In Saransk vindt dan de confrontatie tussen de twee outsiders Peru en Denemarken plaats. Peru werd eind vorig jaar het laatste land dat zich voor het WK kon plaatsen na een zege in de intercontinentale barrages tegen Nieuw-Zeeland. Voor het land wordt dit de eerste WK-deelname sinds 1982 en daarbij rekenen ze vooral op de klasse van hun aanvallers Jefferson Farfan en Paolo Guerrero, beiden 33 jaar oud. Die laatste is nog maar van vorige week zeker van een stek op het WK, nadat zijn dopingschorsing door een Zwitserse rechtbank werd opgeschort.

Bij Denemarken hield sterspeler Christian Eriksen het land dan weer een tijdlang in de ban. Er werd immers gevreesd dat zijn vrouw tijdens het WK zou bevallen en dat de middenvelder van Tottenham Hotspur dus een of meerdere wedstrijden zou missen. Intussen staat zijn vrouw iets meer dan week voor de WK-start op het punt te bevallen en dus zal Eriksen er in Rusland gewoon bij zijn. Dat zorgt voor heel wat zelfvertrouwen bij de Scandinaven. “De landen in de top van de FIFA-ranking verdienen daar ook te staan, op uitzondering van Frankrijk”, gooide de Deense bondscoach Age Hareide eerder al wat olie op het vuur. “Er zit niets speciaals in dat team en ze missen een spelmaker zoals Zinédine Zidane er één was.”

De fiches van de ploegen in groep C van het WK voetbal in Rusland:

- FRANKRIJK -

WK: 15e deelname. Winnaar in 1998, finalist in 2006, 3e in 1958 en 1986

Confederations Cup: winnaar in 2001 en 2003

EK: winnaar in 1984 en 2000. Tweede in 2016. Halve finalist in 1996

Olympische Spelen: winnaar in 1984

FIFA-ranking: 7

Bijnaam: les Bleus

Bondscoach: Didier Deschamps (Fra)

Speerpunt: Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Parcours WK-kwalificaties: Winnaar in groep A met 23 punten op 30, voor Zweden en Nederland.

Selectie:

Doelmannen: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (Paris SG)

Verdedigers: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris SG), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Stuttgart), Adil Rami (Marseille), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid)

Middenvelders: N’Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Steven N’Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern München)

Aanvallers: Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Paris SG), Florian Thauvin (Marseille)

- AUSTRALIË -

WK: 5e deelname

Asian Cup: winnaar in 2015

Oceanische Cup: winnaar in 1980, 1996, 2000, 2004

Confederations Cup: tweede in 1997

FIFA-ranking: 40

Bijnaam: Socceroos

Bondscoach: Bert van Marwijk (Ned)

Speerpunt: Tim Cahill (Millwall/Eng)

Kwalificaties: Australië deed zijn intrede in de tweede en voorlaatste kwalificatieronde van de Aziatische zone, waarbij het zijn groep won. In de derde ronde strandden de Socceroos op de derde plaats, achter Japan en Saoedi-Arabië. Australië moest hierdoor een barragewedstrijd afwerken tegen de nummer drie uit de andere Aziatische groep. Daarin klopte het Syrië (heen in Maleisië 1-1; terug in Sydney 2-1 (n.v.). Nadien volgde een intercontinentale barragewedstrijd tegen Honduras om het WK-ticket, waarin Australië aan het langste eind trok (heen in San Padro Sula 0-0; terug in Sydney 3-1).

Selectie:

Doelmannen: Brad Jones (Feyenoord), Matthew Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Racing Genk)

Verdedigers: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bleuwings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshoppers)

Middenvelders: Jackson Irvine (Hull City), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (VfL Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (Al-Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic)

Aanvallers: Daniel Arzani (Melbourne City), Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (FC Luzern), Matthew Leckie (Hertha BSC), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets) en Jamie Maclaren (SV Darmstadt 98)

- PERU -

WK: 5e deelname

Copa America: winnaar in 1939 en 1975

FIFA-ranking: 11

Bijnaam: Incas

Bondscoach: Ricardo Gareca (Arg)

Speerpunt: Jefferson Farfan (Lokomotiv Moskou (Rus)

Parcours WK-kwalificaties: Peru eindigde in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties op de vijfde plaats. Hierdoor moest het intercontinentale barragewedstrijden afwerken om een WK-ticket. Peru klopte hierin Nieuw-Zeeland (heen in Wellington 0-0; terug in Lima 2-0).

Selectie:

Doelmannen: Pedro Gallese (Veracruz), José Carvallo (UTC), Carlos Cáceda (Municipal)

verdedigers: Luis Advíncula (Lobos), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz), Alberto Rodríguez (Junior), Anderson Santamaría (Puebla), Miguel Trauco (Flamengo)

Middenvelders: Pedro Aquino (Lobos), Wilmer Cartagena (Veracruz), Christian Cueva (Sao Paulo), Edison Flores (Aalborg BK), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes), Andy Polo (Portland Timbers), Renato Tapia (Feyernoord), Yoshimar Yotún (Orlando City)

Aanvallers: André Carrillo (Watford), Raúl Ruidíaz (Morelia), Jefferson Farfán (Lokomotiv), Paolo Guerrero (Flamengo)

- DENEMARKEN -

EK: winnaar in 1992, halve finales in 1984

WK: 5e deelname

FIFA-ranking: 12

Bondscoach: Age Hareide (Nor)

Speerpunt: Christian Eriksen (Tottenham/Eng)

Kwalifiaties: Denemarken eindigde in zijn kwalificatiepoule op de tweede plaats achter Polen. In de barragewedstrijden rekende het vervolgens af met Ierland (heen in Kopenhagen 0-0; terug in Dublin 1-5)

Selectie:

Keepers: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Rønnow (Brøndby IF) en Jonas Lössl (Huddersfield Town).

Verdedigers: Simon Kjaer (Sevilla), Mathias ‘Zanka’ Jørgensen (Huddersfield Town), Andreas Christensen (Chelsea), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford FC) en Jonas Knudsen (Ipswich Town).

Middenvelders: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Thomas Delaney (Werder Bremen), William Kvist (FC Kopenhagen), Lasse Schöne (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux) en Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña).

Aanvallers: Nicolai Jørgensen (Feyenoord), Andreas Cornelius (Atalanta Bergamo), Pione Sisto (Celta de Vigo), Viktor Fischer (FC Kopenhagen), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Martin Braithwaite (Bordeaux) en Kasper Dolberg (Ajax)