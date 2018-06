Groep D: Vicewereldkampioen Argentinië moet meteen vol aan de bak

Brussel - Argentinië hoopt op het WK in Rusland stiekem beter te doen dan de tweede plaats in 2014. Lionel Messi en co zullen dan echter meteen bij de les moeten zijn, want de Zuid-Amerikanen krijgen met IJsland, Kroatië en Nigeria drie verraderlijke tegenstanders voor de kiezen.

Argentinië trekt altijd met de nodige ambitie naar het WK, maar het hobbelige kwalificatieparcours bezorgde ‘La Albiceleste’ enkele vraagtekens. De Argentijnen flirtten even met een onwaarschijnlijke uitschakeling en stelden pas op de slotspeeldag hun WK-ticket veilig. Dat het land vooral in het offensieve compartiment over ongekende weelde beschikt staat nochtans buiten kijf. Bondscoach Jorge Sampaoli heeft met Angel Di Maria (PSG), Gonzalo Higuain (Juventus), Paulo Dybala (Juventus) en Sergio Agüero (Manchester City) aanvallers van wereldniveau in zijn kern, waardoor hij het zich zelfs kon permitteren Serie A-topschutter Mauro Icardi thuis te laten. En dan is er uiteraard nog Lionel Messi (Barcelona), die ondanks zijn haat-liefdeverhouding met de nationale ploeg elke wedstrijd kan beslissen. Daar staat tegenover dat het samenspel tussen de vedetten niet altijd wil vlotten, en dat het vaak afhankelijk is van een flits van zijn toppers. Het leidde de voorbije jaren op de Copa America, het WK en de Copa America Centenario tot drie verloren finales.

IJsland, Kroatië en Nigeria vervolledigen groep D. IJsland surft nog verder op zijn wolk van het geslaagde EK 2016, waar het Engeland klopte in de achtste finales en pas in de kwartfinales sneuvelde tegen gastland Frankrijk. De Scandinaviërs veranderden sinds dat EK weinig aan hun voetbalideologie, waar mentaliteit, teamspirit en vechtlust vooropstaan. Met succes, want IJsland won de aan elkaar gewaagde kwalificatiegroep I voor onder meer Kroatië, Oekraïne en Turkije. Ari Skulason (Lokeren) en co zullen bovendien ook in Rusland weer kunnen rekenen op hun trouwe en positieve aanhang.

Kroatië wil zijn wrange nasmaak van het EK 2016 wegspoelen. De Kroaten imponeerden toen in de poulefase met onder meer een zege tegen Spanje, maar botsten in de achtste finales op de meedogenloze latere winnaar Portugal. Kroatië kan teren op een stevige kern, en met Luka Modric (Real Madrid) en Ivan Rakitic (Barcelona) heeft bondscoach Zlatko Dalic spelers in de rangen waar elk land jaloers op is. Toch is het een teken aan de wand dat het land in de kwalificaties IJsland moest laten voorgaan. In Rusland wil het team van Lovre Kalinic (AA Gent) wraak nemen op de Noord-Europeanen.

Nigeria kan, zoals wel meer Afrikaanse landen, in beide richtingen verrassen. Het land is er sinds 1994 - op 2006 na - altijd bij, maar raakte nooit verder dan de achtste finales. Opvallend: het is al de vijfde keer op zes WK-deelnames, en de derde maal op rij, dat de Super Eagles Argentinië loten. De Zuid-Amerikanen trokken in elk van de vorige duels aan het langste eind. Nigeria rekent in Rusland op Elderson Echiejile, die bij Cercle Brugge speelt.

De fiches van de ploegen in groep D van het WK voetbal in Rusland:

- ARGENTINIË -

WK: 17e deelname. Winnaar in 1978 en 1986. Tweede in 1930, 1990 en 2014

Copa América: winnaar in 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993

Confederations Cup: winnaar in 1992. Tweede in 1995 en 2005

Olympische Spelen: winnaar in 2004 en 2008

FIFA-ranking: 5

Bijnaam: Albiceleste (wit-hemelsblauw)

Bondscoach: Jorge Sampaoli (Arg)

Speerpunten: Lionel Messi (Barcelona), Angel Di Maria (Paris SG), Gonzalo Higuain (Juventus), Paulo Dybala (Juventus), Sergio Agüero (Manchester City)

Parcours WK-kwalificatie: Argentinië plaatste zich rechtstreeks voor het WK na een derde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, achter Brazilië en Uruguay. De kwalificaties verliepen echter niet zonder problemen voor de Argentijnen, die langen flirtten met de uitschakeling en het rechtstreekse WK-ticket pas op de slotspeeldag veilig stelden.

Selectie:

Doelmannen: Sergio Romero (Manchester United), Willy Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate)

Verdedigers: Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolas Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (AS Roma), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United), Marcos Acuña (Sporting Lissabon), Cristian Ansaldi (Torino)

Middenvelders: Javier Mascherano (Hebei Fortuna), Eduardo Salvio (Benfica), Angel Di Maria (PSG), Ever Banega (Sevilla), Lucas Biglia (AC Milan), Manuel Lanzini (West Ham), Giovani Lo Celso (PSG), Maximiliano Meza (Independiente), Cristian Pavon (Boca Juniors)

Aanvallers: Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Paulo Dybala (Juventus)

- IJSLAND -

WK: 1e deelname

FIFA-ranking: 22

Bijnaam: Strakarnir okkar (onze jongens)

Bondscoach: Heimir Hallgrimsson (IJs)

Speerpunt: Gylfi Sigurdsson (Everton)

Parcours WK-kwalificatie: IJsland won de erg aan elkaar gewaagde groep I in de Europese kwalificaties en pakte zo het rechtstreekse WK-ticket. De Scandinaviërs eindigden voor Kroatië, dat zich via de barrages alsnog plaatste, Oekraïne, Turkije, Finland en Kosovo.

Selectie:

Doelmannen: Hannes Halldorsson (Randers), Rúnar Runarsson (Nordsjaelland), Frederik Schram (Roskilde).

Verdedigers: Kari Arnason (Aberdeen), Ari Skulason (Lokeren), Birkir Saevarsson (Valur Reykjavik), Sverrir Ingason (Rostov), Hordur Magnusson (Bristol City), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofiz), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Samuel Fridjonsson (Valerengen).

Middenvelders: Arnor Traustason (Malmö), Aron Gunnarsson (Cardiff City/Wal), Gylfi Sigurdsson (Everton), Emil Hallfredsson (Udinese), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Johann Gudmundsson (Burnley), Olafur Skulason (Karabükspor), Rurik Gíslason (Sandhausen)

Aanvallers: Alfred Finnbogason (Augsburg), Jun Bödvarsson (Reading), Björn Sigurdarson (Rostov), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven)

- KROATIË -

WK: 5e deelname. Derde in 1998

EK: 5 deelnames

FIFA-ranking: 18

Surnom: Vatreni (De Flamboyanten)

Bondscoach: Zlatko Dalic (Kro)

Speerpunten: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mario Mandzukic (Juventus)

Parcours WK-kwalificatie: Kroatië eindigde in groep I van de Europese kwalificaties op de tweede plaats achter IJsland. In de barragewedstrijden wonnen de Kroaten de strijd om het WK-ticket van Griekenland (heen in Zagreb 4-1, terug in Piraeus 0-0), dat in zijn groep achter België was geëindigd.

Selectie:

Doelmannen: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (AA Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Verdedigers: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskou/Rus), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dynamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Salzburg)

Middenvelders: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter Milaan), Filip Bradaric (Rijeka)

Aanvallers: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter Milaan), Nikola Kalinic (AC Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

- NIGERIA -

WK: 6e deelname

Africa Cup: winnaar in 1980, 1994 en 2013

Olympische Spelen: goud in 1996

FIFA-ranking: 47

Bijnaam: Super Eagles (Super Arenden)

Bondscoach: Gernot Rohr (Dui)

Speerpunt: Victor Moses (Chelsea)

Parcours WK-kwalificatie: Nigeria deed zijn intrede in de tweede kwalificatieronde van de Afrikaanse zone. Het plaatste zich hierin ten koste van Swaziland voor de derde en laatste kwalificatieronde. Nigeria won zijn groep voor Zambia, Kameroen en Algerije, en veroverde zo een rechtstreeks WK-ticket.

Selectie:

Doelmannen: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United), Francis Uzoho (Deportivo La Coruna)

Verdedigers: William Troost-Ekong (Bursaspor), Leon Balogun (Mainz 05), Kenneth Omeruo (Kasimpasa), Bryan Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag)

Middenvelders: John Obi Mikel (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), Joel Obi (Torino)

Aanvallers: Odion Ighalo (Changchun Yatai), Ahmed Musa (CSKA Moskou), Victor Moses (Chelsea), Alex Iwobi (Arsenal), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Simeon Nwankwo (Crotone)