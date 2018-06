Nieuwe Italiaanse premier wil sancties tegen Rusland herbekijken

De nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte, die als onafhankelijke aan het hoofd staat van een regering van de Vijfsterrenbeweging en de Lega, wil de Europese sancties tegen Rusland herbekijken. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak in de Senaat. Dinsdagavond stemmen de senatoren over de nieuwe regering, woensdag is het aan het Huis van Afgevaardigden.