Groep E: WK-favoriet Brazilië start jacht op eerherstel na 7-1 in 2014

Brussel - Dinsdag 8 juli 2014. Die datum bezorgt de Braziliaanse bevolking nog steeds koude rillingen. Wat een triomf moest worden in de halve finales van het vorige WK, draaide voor Brazilië uit op een nachtmerrie zonder voorgaande. Het gastland verloor die dag in Belo Horizonte na een onwaarschijnlijke wedstrijd met maar liefst 7-1 (rust: 5-0) van Duitsland, een wedstrijd die de geschiedenisboeken inging als Mineirazo. In Rusland moeten Neymar en co dit collectieve trauma uitwissen.

Brazilië liet er in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties alvast geen gras over groeien en plaatste zich makkelijk als winnaar met tien punten meer dan Uruguay, de nummer twee. Met wereldtoppers in elke linie van het veld behoort de Seleção ook dit jaar weer tot de topfavorieten, al zorgde de fitheid van goudhaantje Neymar voor lichte ongerustheid in het land van de Samba. De aanvaller van Paris Saint-Germain blesseerde zich eind februari aan de voet en timmerde sindsdien aan zijn terugkeer. Vorige week zaterdag maakte hij in de oefeninterland tegen Kroatië zijn wederoptreden, en scoorde daarin zelfs meteen. De ongerustheid lijkt dan ook te zijn weggeëbd.

Met Zwitserland, Costa Rica en Servië heeft Brazilië een op papier haalbare groep geloot. Op papier, want de drie landen zouden wel eens stugger kunnen zijn dan gedacht. Zwitserland kan teren op een sterk collectief dat al jaren samenspeelt. Met doelman Yann Sommer (Mönchengladbach), verdediger Stephan Lichtsteiner (Juventus) en middenvelder Valon Behrami (Udinese) kan bondscoach Vladimir Petkovic rekenen op mannen met ervaring, terwijl Xherdan Shaqiri (Stoke) voorin voor gevaar moet zorgen. De Zwitsers moesten wel via de barrages hun ticket voor Rusland veiligstellen. Het verloor in zijn poule alleen de laatste match in Portugal, maar moest de Europees kampioen op basis van doelsaldo laten voorgaan. In de barrages werd nadien Noord-Ierland geklopt.

Costa Rica verbaasde de wereld in 2014 door de groep des doods voor Uruguay, Italië en Engeland te winnen. In de achtste finales ging Griekenland voor de bijl, waarna het Centraal-Amerikaanse land in de kwartfinales pas na strafschoppen zijn meerdere moest erkennen in een cynisch Nederland. Costa Rica hoopt in Rusland opnieuw te verrassen. Keylor Navas, doelman bij Real Madrid, is de bekendste speler in de selectie. Maar ook de namen van Oscar Duarte (ex-Club Brugge), Randall Azofeifa en Bryan Ruiz (beiden ex-AA Gent) klinken bij de Belgische voetbalfan bekend in de oren.

Servië mag na de gemiste deelname in 2014 opnieuw naar de eindronde. De Serviërs rekenen in Rusland enerzijds op de ervaring van Aleksandar Kolarov (Roma), Branislav Ivanovic (Zenit) en Nemanja Matic (Manchester United). Anderzijds moeten talenten als Sergej Milinkovic-Savic (ex-Racing Genk, nu Lazio) tonen wat ze in hun mars hebben. In de kwalificaties verliep dat vrij vlot, want Servië hield met Ierland, Wales en Oostenrijk enkele verraderlijke tegenstanders af. Met Anderlecht-verdediger Uros Spajic telt de selectie een speler uit de Jupiler Pro League. Ook Luka Milivojevic en Aleksandar Mitrovic (beiden ex-Anderlecht) hebben een verleden in onze competitie.

De fiches van de ploegen in groep E van het WK voetbal:

- BRAZILIË -

WK: 21e deelname. Winnaar in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002. Tweede in 1950 en 1998

Copa América: Winnaar in 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 en 2007

Confederations Cup: Winnaar in 1997, 2005, 2009 en 2013

Olympische Spelen: Goud in 2016, zilver in 1984, 1988 en 2012. Brons in 1996 en 2008

FIFA-ranking: 2

Bijnaam: Seleção, Goddelijke Kanaries

Bondscoach: Adenor Leonardo Bacchi “Tite” (Bra)

Speerpunten: Neymar (Paris SG), Philippe Coutinho (Barcelona), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool)

Parcours WK-kwalificatie: winnaar van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, met tien punten voorsprong op Uruguay, de nummer twee.

Selectie:

Doelmannen: Alisson (AS Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

Verdedigers: Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atlético Madrid), Miranda (Inter Milan), Marquinhos (Paris SG), Thiago Silva (Paris SG), Geromel (Gremio)

Middenvelders: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fred (Shakhtar Donestk), Philippe Coutinho (Barcelona), Willian (Chelsea)

Aanvallers: Neymar (Paris SG), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk)

- ZWITSERLAND -

WK: 11e deelname

Olympische Spelen: zilver in 1924

FIFA-ranking: 6

Bijnaam: la Nati

Bondscoach: Vladimir Petkovic (BHe)

Speerpunt: Granit Xhaka (Arsenal), Xherdan Shaqiri (Stoke City)

Parcours WK-kwalificatie: Zwitserland eindigde in zijn kwalificatiepoule ondanks een rapport van 27 punten op dertig op de tweede plaats achter Portugal (dat een beter doelsaldo had). Na winst in de barragewedstrijden tegen Noord-Ierland (heen in Belfast 0-1; terug in Basel 0-0) verzekerden de Zwitsers zich alsnog van de WK-deelname.

Selectie:

Doelmannen: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Yvon Mvogo (RB Leipzig), Roman Bürki (Borussia Dortmund)

Verdedigers: Stephan Lichtsteiner (Juventus), François Moubandje (Toulouse), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Michael Lang (FC Basel), Ricardo Rodriguez (AC Milan), Johan Djourou (Antalyaspor), Fabian Schär (Deportivo)

Middenvelders: Remo Freuler (Atalanta), Granit Xhaka (Arsenal), Valon Behrami (Udinese), Steven Zuber (Hoffenheim), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Edimilson Fernandes (West Ham United)

Aanvallers: Breel Embolo (Schalke 04), Haris Seferovic (Benfica), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach)

- COSTA RICA -

WK: 5e deelname

FIFA-ranking: 17

Bijnaam: Los Ticos

Bondscoach: Oscar Ramirez (CRi)

Speerpunt: Keylor Navas (Real Madrid), Bryan Ruiz (Sporting Lissabon)

Parcours WK-kwalificatie: Costa Rica deed zijn intrede in de vierde en voorlaatste kwalificatieronde van de CONCACAF. Het Centraal-Amerikaanse land eindigde hierin op de eerste plaats in zijn groep, en bereikte zo de laatste kwalificatieronde. Hierin werd Costa Rica tweede achter Mexico, waardoor het rechtstreekse WK-ticket verzekerd was.

Selectie:

Doelmannen: Keylor Navas (Real Madrid), Patrick Pemberton (Alajuelense), Leonel Moreira (Herediano)

Verdedigers: Cristian Gamboa (Celtic), Ian Smith (Norrkoping), Rónald Matarrita (New York City), Bryan Oviedo (Sunderland), Oscar Duarte (Espanyol Barcelona), Giancarlo González (Bologne), Francisco Calvo (Minnesota United), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps), Johnny Acosta (Rionegro Águilas)

Middenvelders: David Guzmán (Portland Timbers), Yeltsin Tejeda (Lausanne/Zwi), Celso Borges (Deportivo La Coruna), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City), Cristian Bolaños (Saprissa) Bryan Ruiz (Sporting Lissabon)

Aanvallers: Daniel Colindres (Saprissa), Joel Campbell (Betis Sevilla), Johan Venegas (Saprissa), Marco Ureña (Los Angeles Galaxy)

- SERVIË -

WK: 13e deelname; waarvan negen als Joegoslavië, één als Federale Republiek Joegoslavië (1998) en één als Servië en Montenegro (2006). Tweede deelname onder de naam Servië (na 2010). Vierde in 1930 en 1962

EK: tweede in 1960 en 1968

Olympische Spelen: goud in 1960

FIFA-ranking: 35

Bijnaam: Beli Orlovi (De Arenden)

Bondscoach: Mladen Krstajic (Ser)

Speerpunt: Nemanja Matic (Manchester United)

Parcours WK-kwalificatie: Servië won zijn aan elkaar gewaagde kwalificatiepoule en pakte zo het rechtstreekse WK-ticket. De Serviërs eindigden voor Ierland, Wales, Oostenrijk, Georgië en Moldavië.

Selectie:

Doelmannen: Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado), Marko Dmitrovic (Eibar), Pedrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv)

Verdedigers: Antonio Rukavina (Villarreal), Dusko Tosic (Guangzhou R&F), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Eljkovic (Werder Bremen), Branislav Ivanovic (Zenit Sint-Petersburg), Aleksandar Kolarov (AS Roma), Milan Rodic (Rode Ster Belgrado), Uros Spajic (Anderlecht)

Middenvelders: Andrija Zivkovic (Benfica), Dusan Tadic (Southampton), Nemanja Radonjic (Rode Ster Belgrado), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Filip Kostic (Hamburg), Marko Grujic (Liverpool), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Roma), Nemanja Matic (Manchester United), Adem Ljajic (Torino)

Aanvallers: Aleksandar Prijovic (PAOK Saloniki), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)