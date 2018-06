Omar al-Razzaz wordt nieuwe Jordaanse premier

De econoom Omar al-Razzaz is door de Tunesische koning Abdullah II aangeduid om een nieuwe regering te vormen. Dat heeft het paleis dinsdag gemeld. Hij volgt Hani al-Mulki op, die maandag zijn ontslag indiende na grote protesten tegen de besparingsmaatregelen van zijn regering.

Al-Razzaz heeft gestudeerd aan de Amerikaanse Harvard-universiteit en heeft gewerkt bij de Wereldbank en bij banken en denktanks in Jordanië. Met zijn nominatie hoopt de koning de onrusten in zijn land vanwege de door het IMF opgelegde besparingen, te temperen. De massale protesten tegen de besparingen hadden maandag geleid tot het ontslag van premier Al-Mulki, en ook na het ontslag bleven manifestaties voortduren. Tientallen mensen werden opgepakt.

Jordanië is een van de meest stabiele landen in het Midden-Oosten, maar lijdt onder de conflicten in de buurlanden. Zo staken de afgelopen jaren honderdduizenden vluchtelingen, vooral uit Syrië, de Jordaanse grens over.