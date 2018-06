Groep F: titelverdediger Duitsland - zonder Götze en Sané - krijgt hapklare voorgeschoteld

Brussel - Duitsland gaat in Rusland op zoek naar zijn tweede wereldtitel op rij. Met Mexico, Zweden en Zuid-Korea als tegenstanders lijkt de kwalificatie (en zelfs groepswinst) voor de achtste finales voor de Mannschaft binnen handbereik.

Duitsland is in Rusland een van de topfavorieten. De ploeg van bondscoach Joachim Löw walste met het maximum van dertig punten door de kwalificaties en won vorige zomer de Confederations Cup met een jeugdig elftal. De weelde bij onze oosterburen is groot, want Mario Götze, vier jaar geleden in Brazilië nog de maker van het enige doelpunt in de finale tegen Argentinië, kreeg geen plekje in de voorselectie van Löw. Die verraste maandag ook door Leroy Sané (Manchester City) thuis te laten. De ongerustheid over de fitheid van doelman Manuel Neuer lijkt voorbij. De 74-voudig international en aanvoerder van de Mannschaft stond vrijwel het hele seizoen aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje, maar maakte zaterdag zijn comeback in de met 2-1 verloren oefeninterland tegen Oostenrijk. Het hoeft echter geen betoog dat het sluitstuk van Bayern München wel erg weinig matchritme in de benen heeft.

Met Mexico, Zweden en Zuid-Korea kwamen geen enorme kleppers uit de bus, maar Duitsland moet ook geen trainingspartijtjes verwachten. Mexico begint het toernooi altijd met de voet vol op het gaspedaal, maar durft zichzelf hierbij ook wel eens voorbij te lopen. Aanvaller Hirving Lozano imponeerde dit seizoen met negentien doelpunten bij PSV, en wil zich nu aan de rest van de wereld tonen. In doel bij de Mexicanen is Standard-keeper Guillermo Ochoa de vaste nummer één.

Bij Zweden staat, zeker na het afscheid van vedette Zlatan Ibrahimovic, meer dan ooit het collectief centraal. De Scandinaviërs surfen bovendien voort op hun wolk van de kwalificaties. Na een tweede plaats in de poule, achter Frankrijk maar voor Nederland, schakelde Zweden in de barrages Italië uit. En wie de Squadra kan verslaan, moet ook op het WK zelf tot iets in staat zijn, denken ze in het noordelijke land. Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren) is een van de aanvallers die vooraan de schier onmogelijke taak krijgt Ibrahimovic te doen vergeten.

Zuid-Korea is er sinds 1986 onafgebroken bij, al dient gezegd dat het in de Aziatische zone niet al te veel concurrentie heeft om zich te plaatsen. In het land droomt iedereen stiekem van een herhaling van 2002, toen Zuid-Korea na een onwaarschijnlijk parcours vierde werd. In Rusland liggen de ambities echter wat lager, en de groepsfase overleven, wat enkel in het bewuste 2002 en 2010 (achtste finales) lukte, is de doelstelling. De Aziaten rekenen hierbij vooral op Son Heung-min, dit seizoen bij Tottenham goed voor in totaal achttien treffers. Op het vorige WK klopten de Rode Duivels Zuid-Korea nog in de poules met 1-0.

De fiches van de ploegen in groep F van het WK voetbal in Rusland:

- DUITSLAND -

WK: 19e deelname. Winnaar in 1954, 1974, 1990 en 2014. Tweede in 1966, 1982, 1986 en 2002

EK: Winnaar in 1972, 1980 en 1996. Tweede in 1976, 1992 en 2008

Confederations Cup: winnaar in 2017, derde in 2005

Olympische Spelen: tweede in 2016

FIFA-ranking: 1

Bijnaam: Die Mannschaft

Bondscoach: Joachim Löw (Dui)

Speerpunten: Toni Kroos (Real Madrid/Spa), Mesut Özil (Arsenal) en Thomas Müller (Bayern München).

Parcours WK-kwalificatie: Duitsland won zijn kwalificatiepoule met het maximum van dertig punten voor Noord-Ierland, Tsjechië, Noorwegen, Azerbeidzjan en San Marino.

Selectie:

Doelmannen: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Verdedigers: Mats Hummels (Bayern München), Jerome Boateng (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jonas Hector (1. FC Keulen), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlijn), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Sule (Bayern München), Antonio Rudiger (Chelsea)

Middenvelders: Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Sami Khedira (Juventus), Sebastian Rudy (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Schalke 04), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City), Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Aanvallers: Timo Werner (RB Leipzig), Mario Gomez (Stuttgart), Thomas Müller (Bayern München)

- MEXICO -

WK: 16e deelname

FIFA-ranking: 15

Bijnaam: El Tri

Bondscoach: Juan Carlos Osorio (Col)

Speerpunt: Javier ‘Chicharito’ Hernandez (West Ham)

Parcours WK-kwalificatie: Mexico deed zijn intrede in de vierde en voorlaatste kwalificatieronde van de CONCACAF. De Mexicanen wonnen hun poule, en plaatsten zich zo voor de vijfde kwalificatieronde. Ook deze sloot Mexico als eerste af, waardoor het WK-ticket binnen was.

Selectie:

Doelmannen: Jesus Corona (Cruz Azul), Alfredo Talavera (Toluca), Guillermo Ochoa (Standard)

Verdedigers: Hugo Ayala (Tigres), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Diego Reyes (Porto/Por), Miguel Layun (Sevilla), Hector Moreno (Real Sociedad), Edson Alvarez (America), Jesus Gallardo (Monterrey), Rafael Marquez (Atlas)

Middenvelders: Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Giovani dos Santos (LA Galaxy), Hector Herrera (Porto), Andres Guardado (Real Betis)

Aanvallers: Raul Jimenez (Benfica), Carlos Vela (LAFC), Javier Hernandez (West Ham United), Jesus Corona (Porto), Oribe Peralta (America), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV)

- ZWEDEN -

WK: 12e deelname. Tweede in 1958. Derde in 1950 en 1994. Vierde in 1938

FIFA-ranking: 23

Bijnaam: Blågult (de blauw-gelen)

Bondscoach: Janne Andersson (Zwe)

Speerpunt: Emil Forsberg (Leipzig)

Parcours WK-kwalificatie: Zweden eindigde in zijn kwalificatiepoule op de tweede plaats, achter Frankrijk maar voor Nederland. In de barrages stelden de Scandinaviërs hun WK-ticket veilig ten koste van Italië (heen in Stockholm 1-0, terug in Milaan 0-0).

Selectie:

Doelmannen: Robin Olsen (FC Kopenhagen), Kristoffer Nordfeldt (Swansea), Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Verdedigers: Andreas Granqvist (Krasnodar), Victor Lindelöf, (Manchester United), Mikael Lustig (Celtic), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pontus Jansson (Leeds), Emil Krafth (Bologna), Filip Helander (Bologna), Martin Olsson (Swansea)

Middenvelders: Sebastian Larsson (Hull), Gustav Svensson (Seattle Sounders FC), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (RB Leipzig), Viktor Claesson (Krasnodar/Rus), Jimmy Durmaz (Toulouse), Marcus Rohdén (FC Crotone), Oscar Hiljemark (Genoa)

Aanvallers: Marcus Berg (Al Ain), John Guidetti (Alaves/Spa), Isaac Kiese-Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse).

- ZUID-KOREA -

WK: 10e deelname. Vierde in 2002

Asian Cup: Winnaar in 1956 en 1960

FIFA-ranking: 61

Bijnaam: Aziatische Tijgers

Bondscoach: Shin Tae-yong (ZKo)

Speerpunt: Son Heung-min (Tottenham)

Parcours WK-kwalificatie: Zuid-Korea begon zijn ‘Road to Russia’ in de tweede en voorlaatste kwalificatieronde van de Aziatische zone. De Zuid-Koreanen wonnen hun groep, en plaatsten zich zo voor de laatste kwalificatieronde. Zuid-Korea eindigde in zijn poule achter Iran op de tweede plaats, wat volstond voor het rechtstreekse WK-ticket.

Selectie:

Doelmannen: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu FC)

Verdedigers: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokio), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seoel), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)

Middenvelders: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (FC Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United).

Aanvallers: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg)