Groep G: nu of nooit voor ‘Gouden Generatie’ Rode Duivels

Brussel - Na twee kwartfinales op rij op de laatste twee grote toernooien starten de Rode Duivels komende week op het WK in Rusland als een van de schaduwfavorieten voor de wereldtitel.

Met Engeland, Tunesië en Panama kwam er een haalbare loting uit de bus, waardoor het mislopen van de tweede ronde geen optie is. Dan wordt het echter verraderlijk, want in de achtste finales wacht een land uit de meer dan degelijke groep H, met daarin Polen, Colombia, Senegal en Japan. De kwartfinale - met topfavorieten Brazilië en Duitsland als mogelijke tegenstanders - kondigt zich als bijzonder lastig aan en dus is ook het bereiken van de laatste acht deze keer de minimumdoelstelling, al zal er eerder een plek in de halve finales nodig zijn vooraleer bij het bijwijlen kritische Belgische publiek van een succes zal gesproken worden.

De ingrediënten daarvoor zijn alvast aanwezig in een selectie die naast individueel talent ook de nodige ervaring voor de dag kan leggen. Enkele spelers zullen na het WK ongetwijfeld hun afscheid aankondigen en dus is voor deze gouden generatie het moment aangebroken om de steile ambities waar te maken, al valt het nog af te wachten hoeveel tactische vooruitgang er geboekt is in de twee jaar sinds het vertrek van Marc Wilmots. De prestatie in de laatste oefeninterland tegen Portugal was enkel twijfelachtig te noemen.

Daarnaast was er ook de heisa rond de niet-selectie van Radja Nainggolan en Matrasgate, en is er het publiek dat zich steeds meer tegen bondscoach Roberto Martinez en de Duivels lijkt te keren - van een hype is er allang geen sprake meer. Tel daarbij ook nog de vraagtekens bij Thomas Vermaelen en de liesblessure die Vincent Kompany zaterdagavond opliep en het is wel duidelijk dat de Belgische nationale ploeg niet zorgenvrij naar Rusland zal trekken.

Ook Engeland leeft echter niet zorgen kopzorgen naar het toernooi toe. Engeland zou Engeland niet zijn moest er in de tabloids geen schandaal uitbreken en deze keer is Raheem Sterling kop van jut. De Britse pers kon eerder al zijn nieuwe tatoeage met daarop de afbeelding van een geweer maar matig appreciëren, vorige week was het hek helemaal van de dam toen bleek dat Sterling te laat teruggekeerd was uit Jamaica. Tel daarbij nog een reeks gemiste kansen in de oefeninterland van zaterdag tegen Nigeria en het is wel duidelijk dat de winger van Manchester City een klein mirakel nodig heeft om zich opnieuw in de gunst van het kritische thuispubliek te spelen. Met een selectie die niet overloopt van talent, hopen The Three Lions van bondscoach Gareth Southgate nog eens voorbij de kwartfinales te geraken, de laatste keer dat dat lukte, was in 1990 in Italië. Vier jaar geleden was de groepsfase zelfs het eindstation.

Voor Tunesië en WK-debutant Panama lijkt er niet meer dan een bijrol weggelegd in de groepsfase, al kan Tunesië wel gevaarlijk uit de hoek komen. Hun speelstijl is vergelijkbaar met die van Algerije en daar hadden de Rode Duivels het in de groepsfase in Brazilië knap lastig mee.

De fiches van de ploegen in groep G van het WK voetbal in Rusland:

- BELGIË -

WK: 13e deelname. Vierde in 1986

EK: 5 deelnames (1972, 1980, 1984, 2000 en 2016); tweede in 1980, derde in 1972

FIFA-ranking: 3

Bondscoach Roberto Martinez (Spa)

Topspelers: Eden Hazard (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Manchester United)

Parcours WK-kwalificatie: winnaar in WK-kwalificatiegroep H met 28 op 30

Bijnaam: Rode Duivels

Selectie:

Doelmannen: Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thibaut Courtois (Chelsea/Eng), Simon Mignolet (Liverpool/Eng)

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Dedryck Boyata (Celtic/Sch), Leander Dendoncker (RSC Anderlecht/Bel), Vincent Kompany (Manchester City/Eng), Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Spa), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Eng)

Middenvelders: Yannick Carrasco (Dalian Yinfang/Chn), Nacer Chadli (West Bromwich Albion/Eng), Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur/Eng), Marouane Fellaini (Manchester United/Eng), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra), Youri Tielemans (AS Monaco/Fra), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn)

Aanvallers: Michy Batshuayi (Chelsea/Eng, uitgeleend aan Borussia Dortmund/Dui), Eden Hazard (Chelsea/Eng), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Dui), Romelu Lukaku (Manchester United/Eng), Dries Mertens (Napoli/Ita)

- PANAMA -

WK: 1e deelname

CONCACAF Gold Cup: tweede (2005), derde (2015), halve finales (2011)

FIFA-ranking: 55

Bondscoach: Hernán Darío Gómez (Col) (sinds 2014)

Speerpunt: Blas Perez (CSD Municipal)

Panamese internationals in België: Ricardo Avila en José Luis Rodriguez (beiden AA Gent)

Parcours WK-kwalificatie: Panama deed zijn intrede in de vierde en voorlaatste kwalificatieronde van de CONCACAF. Panama eindigde hierin op de tweede stek, waardoor het zich plaatste voor de vijfde en laatste ronde. Hierin werd Panama derde, waardoor het een rechtstreeks WK-ticket veroverde.

Bijnaam: Los Canaleros (De Kanaalmannen), La Marea Roja (Het Rode Getij)

Confrontaties met België: 0

Selectie:

Doelmannen: Jaime Penedo (Dinamo Boekarest/Roe), José Calderon (Chorrillo/Pan), Alex Rodriguez (San Francisco/Pan)

Verdedigers: Felipe Baloy (Municipal/Gua), Harold Cummings (San Jose/VSt), Eric Davis (Dunajska Streda/Slk), Fidel Escobar (New York/VSt), Adolfo Machado (Houston/VSt), Michael Amir Murillo (New York/VSt), Luis Ovalle (Olimpia/Hon), Roman Torres (Seattle/VSt).

Middenvelders: Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula/Mex), Armando Cooper (Universidad de Chile/Chl), Anibal Godoy (San Jose/VSt), Gabriel Gomez (Atletico Bucaramanga/Col), Valentin Pimentel (Plaza Amador/Pan), Alberto Quintero (Universitario/Per), José Luis Rodriguez (Gent/Bel).

Aanvallers: Abdiel Arroyo (Liga Deportiva Alajuelense/CRi), Ismael Diaz (Deportivo La Coruna/Spa), Blas Pérez (Municipal/Gua), Luis Tejada (Sport Boys/Per), Gabriel Torres (Huachipato/Chl)

- TUNESIË -

WK: 5e deelname

Afrika Cup: winnaar (2004 en 2011), tweede (1965 en 1996), derde (1962)

FIFA-ranking: 14

Bondscoach: Nabil Maâloul (Tun) (sinds 2017)

Tunesische internationals in België: Dylan Bronn (AA Gent)

Parcours WK-kwalificatie: Tunesië begon zijn ‘road to Russia’ in de tweede kwalifcatieronde van de Afrikaanse zone waarin het in een dubbele confrontatie Mauritanië uitschakelde. In de derde en laatste kwalifcatieronde plaatste Tunesië zich in een groep met Congo-Kinshasa, Libië en Guinee als poulewinnaar voor het WK.

Bijnaam: Les Aigles de Carthage (De Adelaars van Carthago)

Confrontaties met België: 2

. 7 juni 2014 (oefeninterland): België - Tunesië 1-0

. 10 juni 2002 (groepsfase WK): Tunesië - België 1-1

Selectie:

Doelmannen: Moez Hassan (L.B.Chateauroux/Fra), Aymen Mathlouthi (Al Batin/Sau), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab/Sau)

Verdedigers: Hamdi Nagguez (Zamalek/Egy), Dylan Bronn (AA Gent/BEL), Rami Bedoui (Etoile du Sahel/Tun), Yohan Ben Alouane (Leicester City/Eng), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Tur), Yassine Meriah (CS Sfaxien/Tun), Oussama Haddadi (Dijon/Fra), Ali Maaloul (Al Ahly/Egy)

Middenvelders: Elyes Skhiri (Montpellier/Fra), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly/Sau), Ghaylène Chaalali (Espérance de Tunis/Tun), Ferjani Sassi (Annasr/Sau), Ahmed Khalil (Club Africain/Tun), Seifeddine Khaoui (Troyes/Fra), Wahbi Khazri (Rennes/Fra).

Aanvallers: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak/Sau), Anice Badri (Espérance de Tunis/Tun), Bassem Srarfi (Nice/Fra), Naim Sliti (Dijon/Fra), Sabeur Khelifa (C.Africain/Tun).

- ENGELAND -

WK: 15e deelname. Winnaar in 1966

EK: derde in 1968, halve finales in 1996

FIFA-ranking : 13

Bondscoach: Gareth Southgate (Eng)

Speerpunt: Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Engelse internationals in België: /

Parcours WK-kwalificatie: Engeland plaatste zich als winnaar van zijn kwalificatiepoule in de Europese zone rechtstreeks voor het WK. Het hield in groep F Slowakije, Schotland, Slovenië, Litouwen en Malta achter zich.

Bijnaam: The Three Lions

Confrontaties met België: 21

. 2 juni 2012 (oefeninterland): Engeland - België 1-0

. 10 oktober 1999 (oefeninterland): Engeland - België 2-1

. 29 mei 1998 (oefeninterland): België - Engeland 0-0 (4-3 na pen.)

. 26 juni 1990 (achtste finales WK): Engeland - België 1-0 (na verlengingen)

. 12 juni 1980 (groepsfase EK): België - Engeland 1-1

. 25 februari 1970 (oefeninterland): België - Engeland 1-3

. 21 oktober 1964 (oefeninterland): Engeland - België 2-2

. 17 juni 1954 (groepsfase WK): Engeland - België 4-4

. 26 november 1952 (oefeninterland): Engeland - België 5-0

. 18 mei 1950 (oefeninterland): België - Engeland 1-4

. 21 september 1947 (oefeninterland): België - Engeland 2-5

. 9 mei 1936 (oefeninterland): België - Engeland 3-2

. 16 mei 1931 (oefeninterland): België - Engeland 1-4

. 11 mei 1929 (oefeninterland): België - Engeland 1-5

. 19 mei 1928 (oefeninterland): België - Engeland 1-3

. 11 mei 1927 (oefeninterland): België - Engeland 1-9

. 24 mei 1926 (oefeninterland): België - Engeland 3-5

. 8 december 1924 (oefeninterland): Engeland 4-0 België

. 1 november 1923 (oefeninterland): België - Engeland 2-2

. 19 maart 1923 (oefeninterland): Engeland - België 6-1

. 21 mei 1921 (oefeninterland): België - Engeland 0-2

Selectie:

Doelmannen: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United)

Middenvelders: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Raheem Sterling (Manchester City)

Aanvallers: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)