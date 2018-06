Dodelijk ongeval met studenten uit Wuustwezel: chauffeur krijgt twee jaar rijverbod

Wuustwezel - Leuvenaar Michaël H., die in februari 2017 een ongeval veroorzaakte dat aan drie inzittenden het leven kostte, is door de politierechtbank in Mechelen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Hij krijgt ook een rijverbod van twee jaar en een voorwaardelijke boete van 1600 euro. “Een zwak signaal naar de maatschappij toe”, vindt de vader van één van de dodelijke slachtoffers uit Wuustwezel.

Het ongeval gebeurde in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 februari 2017. Vijf studenten waren toen onderweg van een fuif in het centrum van Mechelen naar hun kot in Sint-Katelijne-Waver. Op de Liersesteenweg begon hun auto te slingeren. Hij reed tegen een verkeerslicht en ramde drie geparkeerde wagens.

Twee inzittenden, Mike Van Rijthoven (18) en Joren Brughmans (18) uit Wuustwezel, waren op slag dood. De twee anderen, Anton Bodart (19) en Jonatan Van Hecke (21) uit Hoeilaart, werden zwaargewond afgevoerd. Bestuurder Michaël H. overleefde de klap, maar werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Jonatan Van Hecke overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Slachtoffers Mike van Rijthoven (links) en Joren Brughmans. Foto: rr

Leuvenaar Michaël H. had 0,7 promille alcohol in zijn bloed en was dus “licht geïntoxiceerd”. “Hij reed op het moment van het ongeval minstens 122 kilometer per uur, terwijl je daar maar 70 mag”, zei politierechter An Simons in haar vonnis. “De beklaagde ging als hobby geregeld karten, maar het is niet omdat je succes hebt op het circuit, dat je je op de baan ook zo moet gedragen.”

Wel hield de rechter rekening met de jonge leeftijd van de beklaagde. Mede daarom legde ze een voorwaardelijke celstraf op. De nabestaanden van slachtoffer Joren Brughmans zijn teleurgesteld dat er geen langer rijverbod is uitgesproken.

“Hij veroorzaakt een dodelijk ongeval door zijn gaspedaal te ver in te drukken, maar mag na twee jaar alweer achter het stuur kruipen. Zo geef je geen krachtig signaal naar de maatschappij”, vindt vader Erick Brughmans. “Waarom trouwens ook geen bijkomende taakstraf, bijvoorbeeld werken in een revalidatiecentrum? Het zou hem meer inzicht kunnen geven in de mogelijke gevolgen van rijden met overdreven snelheid.”