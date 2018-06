Groep H: tegen wie spelen Rode Duivels in 1/8e finale?

Brussel - De meeste interesse binnen het kamp van Roberto Martinez zal ongetwijfeld uitgaan naar de evenwichtige poule H. Indien de Duivels doorstoten, wordt een team uit deze groep immers de tegenstander van de Belgische ploeg in de achtste finales. Met Polen, Senegal, Colombia en Japan lijkt groep H de meest evenwichtige groep op de Wereldbeker.

Colombia mag zich volgens veel waarnemers licht favoriet noemen. De Zuid-Amerikanen tellen met James Rodriguez (Bayern München), Radamel Falcao (Monaco) en Juan Cuadrado (Juventus) enkele absolute topspelers in de rangen en schopten het vier jaar geleden op de Wereldbeker in Brazilië met aanvallend voetbal tot de kwartfinales. De kwalificatie voor dit WK verliep evenwel niet zonder slag of stoot. Los Cafeteros konden in de moeilijke Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep slechts zeven van de achttien wedstrijden winnen. Het telde in de eindafrekening één puntje meer dan Peru, net voldoende voor het vierde en laatste rechtstreekse WK-ticket.

Reekshoofd Polen ontpopt zich onder leiding van Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski tot de grote uitdager van de Colombianen. De Oost-Europeanen, in het verleden twee keer derde (1974 en 1982) op het WK, konden zich - in tegenstelling tot de vorige twee edities - makkelijk plaatsen. Met vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Denemarken sloten de Polen groep E in de Europese kwalificaties als winnaar af. Robert Lewandowski onderstreepte zijn kunnen met zestien treffers, en werd zo medetopschutter van de kwalificaties.

Japan en Senegal ten slotte zijn eveneens goede kanshebbers voor de tweede ronde. Japan kon in groep B van de Aziatische kwalificaties maar nipt Saoedi-Arabië en Australië achter zich laten, maar wordt al jaren beschouwd als het sterkste Aziatische land. Senegal, met de ‘Belgische’ inbreng van Kara Mbodji (Anderlecht) en Moussa Wagué (Eupen), won groep D in de Afrikaanse kwalificaties en is er zo voor de tweede keer bij op de Wereldbeker. Tijdens hun eerste deelname in 2002 verrasten de Leeuwen van Teranga met een zege in de groepsfase tegen Frankrijk en een stek in de kwartfinales. De snelheid van goudhaantje Sadio Mané (Liverpool) voorin biedt mogelijkheden op een nieuwe stunt.

De fiches van de ploegen in groep H van het WK voetbal in Rusland:

- POLEN -

WK: 8e deelname. Derde in 1974 en 1982

EK: 3 deelnames

FIFA-ranking: 27

Bondscoach: Adam Nawalka (Pol)

Speerpunt: Robert Lewandowski (Bayern München/Dui), Arkadiusz Milik (Napoli/Ita)

Parcours WK-kwalificatie: Polen won zijn kwalificatiegroep met acht zeges, een draw en een nederlaag

Bijnaam: Bialo-czerwoni (wit-roden)

Selectie:

Keepers: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Fabianski (Swansea City), Bartosz Bialkowski (Ipswich Town)

Verdedigers: Michal Pazdan (Legia Warschau), Artur Jedrzejczyk (Legia Warschau), Thiago Cionek (SPAL), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskou), Kamil Glik (Monaco), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Middenvelders: Jacek Goralski (Ludogorets), Karol Linetty (Sampdoria), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Kamil Grosicki (Hull City), Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Slawominir Peszko (Lechia Gdansk), Piotr Zielinski (Napoli), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze)

Aanvallers: Arkadiusz Milik (Napoli), Robert Lewandowski (Bayern München), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht), Dawid Kownacki (Sampdoria)

- JAPAN -

WK: 6e deelname

Asian Cup: winnaar in 1992, 2000, 2004, 2011

FIFA-ranking: 60

Bondscoach: Akira Nishino (Jap)

Topspelers: Keisuke Honda (Pachuca/Mex), Shinji Kagawa (Dortmund/Dui)

Parcours WK-kwalificatie: Japan deed zijn intrede in de tweede en voorlaatste kwalificatieronde van de Aziatische zone. Het won zijn poule, en bereikte zo de derde kwalificatieronde. Ook die won Japan, voor Saoudi-Arabië en Australië, waardoor het zijn WK-ticket bemachtigde.

Bijnaam: Samurai Blue

Selectie:

Keepers: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa Reysol)

Verdedigers: Yuto Nagatomo (Galatasaray), Tomoaki Makino (Urawa Reds), Wataru Endo (Urawa Reds), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Marseille), Gotoku Sakai (Hamburg), Gen Shoji (Kashima Antlers), Naomichi Ueda (Kashima Antlers)

Middenvelders: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Keisuke Honda (Pachuca), Takashi Inui (Eibar), Shinji Kagawa (Dortmund), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki Haraguchi (Fortuna Dusseldorf), Takashi Usami (Fortuna Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Getafe), Ryota Oshima (Kawasaki Frontale)

Aanvallers: Shinji Okazaki (Leicester), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz)

- COLOMBIA -

WK: 6e deelname

Copa América: 21 deelnames, winnaar in 2001. Tweede in 1975

FIFA-ranking: 16

Bondscoach: José Pekerman (Arg)

Topspelers: James Rodriguez (Bayern München/Dui), Radamel Falcao (AS Monaco/Fra), Juan Cuadrado (Juventus/Ita), Carlos Bacca (Villarreal/Spa)

Parcours WK-kwalificatie: Colombia eindigde als vierde in Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep en veroverde zo zijn rechtstreekse WK-ticket

Bijnaam: Los Cafeteros (de koffietelers)

Selectie:

Keepers: David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali), José Fernando Cuadrado (Once Caldas)

Verdedigers: Cristian Zapata (AC Milan), Oscar Murillo (Pachuca), Santiago Arias (PSV), Yerry Mina (FC Barcelona), Frank Fabra (Boca Juniors), Johan Mojico (Girona), Davinson Sanchez (Tottenham)

Middenvelders: Wilmar Barrios (Boca Juniors), Carlos Sanchez (Fiorentina), Abel Aguilar (Deportivo Cali), James Rodriguez (Bayern München), Juan Cuadrado (Juventus), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jefferson Lerma (Levante), Mateus Uribe (América)

Aanvallers: Carlos Bacca (Villarreal), Radamel Falcao (Monaco), Luis Muriel (Sevilla), Miguel Borja (Palmeiras), José Izquierdo (Brighton)

- SENEGAL -

WK: 2e deelname

Africa Cup: Tweede in 2002. Vierde in 1965, 1990 en 2006

FIFA-ranking: 28

Bondscoach: Aliou Cissé (Sen)

Topspelers: Sadio Mané (Liverpool/Eng)

Parcours WK-kwalificatie: Senegal deed zijn intrede in de tweede ronde van de Afrikaanse zone en versloeg hierin Madagaskar. In de derde en laatste ronde pakte het land het WK-ticket na groepswinst. Senegal hield in zijn poule Burkina Faso, Kaapverdië en Zuid-Afrika achter zich.

Selectie:

Doelmannen: Abdoulaye Diallo (Rennes), Khadim Ndiaye (Horoya), Alfred Gomis (Spal)

Verdedigers: Kalidou Koulibaly (Napoli), Lamine Gassama (Alanyaspor), Kara Mbodj (Anderlecht), Moussa Wagué (Eupen), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Saliou Ciss (Valenciennes), Salif Sané (Hannover)

Middenvelders: Pape Alioune Ndiaye (Stoke), Idrissa Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyaté (West Ham), Cheikh Ndoye (Birmingham), Alfred Ndiaye (Wolverhampton)

Aanvallers: Sadio Mané (Liverpool), Keita Baldé Diao (Monaco), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Konaté (Amiens), Ismaila Sarr (Rennes), Mbaye Niang (Torino), Moussa Sow (Bursaspor/Tur), Mame Biram Diouf (Stoke)