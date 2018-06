Nieuw recordbedrag voor allereerste Suske en Wiske

Brussel - Het allereerste stripalbum van Suske en Wiske, ‘De avonturen van Rikki en Wiske’ uit 1946, is zondagavond voor een recordbedrag van 9.000 euro geveild bij Catawiki. Het oude record uit 2015 stond op 4.000 euro. Dat zegt de veilingsite dinsdag.

In 1946 was het album van Rikki en Wiske te koop voor 36 Belgische frank, omgerekend minder dan 1 euro. Inmiddels is het een geliefd en gewild verzamelaarsitem. De verdubbeling in prijs in drie jaar tijd heeft volgens Jacques Pels, stripboekenexpert bij veilingsite Catawiki, te maken met de kwaliteit van het album.

“Bij het eerste album werd de cover gedrukt op stevig, niet soepel karton. Bij het lezen en openen werd die cover makkelijk in het midden ‘gekraakt’“, zegt hij in het persbericht. “De meeste albums hebben dan ook een typische verticale kreuk in het midden. Dit album niet, en het is daardoor in uitzonderlijke conditie.”

Na ‘De avonturen van Rikki en Wiske’ verving tekenaar Willy Vandersteen het personage Rikki door Suske, omdat Rikki te veel op Kuifje leek.

Het stripverhaal gaat over een revolutionaire tank, die werkt op afgeroomde melk, en snel een einde aan oorlogen kan maken. De plannen voor de tank worden echter gestolen, en Rikki en Wiske gaan er achteraan.

De allereerste druk van het stripboek keert weer huiswaarts, want het album werd door een Belgische liefhebber gekocht.