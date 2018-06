Belg bekent dat hij kilo cocaïne Cambodja binnensmokkelde: “Maar de drugs waren niet van mij”

Een 34-jarige Belg heeft maandag bekend dat hij meer dan een kilo cocaïne Cambodja binnengesmokkeld heeft. Dat meldt de Cambodjaanse krant Khmer Times.

De Belg werd op 10 januari van dit jaar gearresteerd in de luchthaven van hoofdstad Phnom Penh. Hij was overgevlogen vanuit Brazilië. “Tijdens de controle van zijn bagage werd liefst 1.003,24 gram cocaïne gevonden, omwikkeld in plastic en helemaal onderaan de valies geplaatst”, aldus de openbaar aanklager op het proces.

Tijdens de rechtszaak bekende de Belg maandag dat een Braziliaanse man hem 30.000 Amerikaanse dollar had aangeboden om de drugs over te brengen naar Cambodja. De Braziliaan is op dit moment nog altijd voortvluchtig. “Eens in Cambodja zou ik gecontacteerd worden door een Nigeriaanse man”, aldus de Belg. “Ik kende zijn naam niet, hij zou mij wel vinden. Het was de eerste keer dat ik zoiets deed. De Braziliaan had alles voor mij geregeld: mijn vliegtickets, mijn overnachtingen ter plaatse, mijn onkosten...”

Volgens de beklaagde had hij de 30.000 dollar die hem beloofd was, nog niet gekregen. “Ik heb het alleen aanvaard omdat ik geen geld heb. De in beslag genomen drugs waren niet van mij, maar van die Braziliaan.”

De Belg riskeert een levenslange celstraf, maar vroeg aan de rechter “om mild te zijn”. Het vonnis valt op 22 juni.