100.000 euro ingezameld voor omstreden Belgische haatprediker

Een Nederlandse onlinezender heeft 100.400 euro ingezameld voor Tarik Chadlioui. De omstreden Belgisch-Marokkaanse imam zit na zijn arrestatie en uitlevering aan Spanje nog steeds in de gevangenis. Het bedrag zou bedoeld zijn voor zijn advocaatkosten en het levensonderhoud van zijn gezin.

De Nederlandse internetzender Islaam.tv heeft vorige week met de hulp van Belgische en Nederlandse sympathisanten ruim 100.000 euro ingezameld. Dat bedrag is bedoeld voor de omstreden imam Tarik Chadlioui (beter bekend als Tarik Ibn Ali). Met het geld zou hij zijn advocaatkosten en het levensonderhoud van zijn vrouw en negen kinderen kunnen betalen.

Chadlioui wordt door terrorisme-experts al jaren gezien als een invloedrijke ronselaar van Europese jihadstrijders. Hij inspireerde onder meer Omar Mostefai, die een van de aanslagplegers in de Parijse concertzaal Bataclan was. Toch had hij jarenlang vrij spel en ging hij prediken op verschillende plaatsen in België en Nederland.

Opgepakt

In juni vorig jaar werd Chadlioui opgepakt in Birmingham en in oktober leverden de Britse autoriteiten hem uit aan Spanje. Daar wordt hij verdacht van het aansturen van een terreurcel op Mallorca, die moslimjongeren zou rekruteren voor ISIS in Syrië. De imam ontkent elke betrokkenheid.

