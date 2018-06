Mensen met allergie kunnen niet lachen om grapje van bakkerij: “Nieuw: glutenvrij, lactosevrij en suikervrij ijs”

Een Nederlandse bakkerij die schepijs verkoopt heeft onlangs een bak met ijsklontjes in de vitrine gezet met daarbij het tekstje: “Nieuw! Glutenvrij, lactosevrij en suikervrij ijs zonder calorieën”. Het was bedoeld als een onschuldige grap, maar heel wat mensen met een allergie kunnen er niet om lachen.

De bakkerij uit Raalte, in de buurt van Zwolle, deelde het beeld vorige week op Facebook. Sindsdien hebben een heleboel ijssalons de foto overgenomen. En dat deed ook de Stichting Voedselallergie.

Maar onder dat bericht verschenen heel wat boze reacties. Vooral van mensen met een allergie die zich belachelijk gemaakt voelden. “Een beetje zelfspot is goed, maar ik heb de ervaring dat ik niet serieus word genomen”, klonk het onder meer.

“Het is al lastig genoeg”

Een van hen is Raaltenaar Kim, die zelf leidt aan intolerantie. “Dit bericht vind ik allesbehalve grappig en zelfs beledigend”, zegt ze. “Het is met mijn intolerantie al moeilijk genoeg om ergens eten te halen. Ook zonder dit soort opmerkingen vind ik het al lastig genoeg.”

Stichting Voedselallergie reageert met begrip op de reacties. “Wij begrijpen heel goed dat mensen zich daar echt gekwetst over voelen”, aldus Femke Wieme. “Toch kunnen veel mensen er wel de humor van inzien. Het is ook een stukje bewustwording. Hiermee laten we zien dat leven met een allergie moeilijk kan zijn.”

“Als grap bedoeld”

Ook bakkerij Jorink heeft intussen gereageerd op de heisa. De bak met ijsklontjes stond slechts een uurtje in de vitrine. De grap was vooral bestemd voor klanten die vragen om suiker- en vetvrij ijs om “niet dik te worden”.

“Het was bedoeld met een knipoog”, zegt eigenares José Jorink. “Maar dit gaan we niet nog een keer doen.”