Felle kritiek op filmpje met Callboys-acteur tegen statiegeld voor PMD: “Belangrijk om open debat te voeren”

Een website en een video van de supermarkten tegen statiegeld krijgen bakken kritiek van de voorstanders. “Denken ze dat we idioten zijn?” Rik Verheye, de Callboys-acteur die de hoofdrol in het filmpje, laat weten dat zijn medewerking niets zegt over zijn eigen overtuiging rond het onderwerp. Tegelijk vindt hij het belangrijk dat de pro’s en contra’s in het debat duidelijk belicht worden.

“Wat een desinformatie." "Denken ze dat we idioten zijn?" De boze reacties op de Facebookpagina van De Blauwe Zaak liegen er niet om. De retailfederaties Comeos en Buurtsuper voeren met de campagne De Blauwe Zaak (een verwijzing naar de blauwe PMD-vuilniszak, nvdr.) strijd tegen het statiegeld op blikjes en plastic flessen. Vooral het filmpje – met Callboys-acteur Rik Verheye – zet kwaad bloed. Daarin laat hij het verschil zien tussen de blauwe zak - gemakkelijk - en de verpakkingen terugbrengen naar de winkel - tijdverlies, vuil in de koffer.

“Geen draagvlak”

"We betwijfelen of er een draagvlak voor statiegeld bestaat", zegt Hans ­Cardyn, woordvoerder van ­Comeos. "Veel landgenoten zouden tegen zijn, als ze wisten dat ze dan met hun afval terug naar de supermarkt moeten, om het daar stuk voor stuk in de automaat te stoppen, nadat ze in de wachtrij hebben gestaan."

Cardyn erkent dat zwerfvuil een probleem is, "maar wij zijn van oordeel dat statiegeld het niet zal oplossen". Comeos en de federatie van de voedings­industrie, Fevia, hebben bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) eigen voorstellen in de strijd tegen het zwerfvuil beloofd, als alternatief voor het statiegeld. Daarover willen ze voorlopig niets kwijt.

“In plaats van met valabele alternatieven te komen, lanceren ze dit zuur filmpje tegen statiegeld", reageert Rob Buurman van Recycling Netwerk, de organisatie achter de ­Belgisch­Nederlandse Statie­geldalliantie. "De talloze reacties op Facebook zeggen genoeg. Sommigen overwegen een boycot van de supermarkten die op De Blauwe Zaak hebben aangegeven dat ze tegen statiegeld zijn.”

“Zegt niks over mijn mening”

Dat Rik Verheye zich als acteur engageerde om mee te spelen in het filmpje stuit ook velen tegen de borst. "Comeos en co hebben me gevraagd mee te spelen in het filmpje, dat zowat een maand geleden opgenomen is", reageert Verheye. "Mijn acteurswerk hier houdt geen enkel verband met mijn mening over statiegeld. Meer nog, mijn persoonlijk standpunt is onbelangrijk en gaat niemand iets aan."

(Lees verder onder de video)

"Ik werkte mee aan de video omdat ik het als democratisch burger belangrijk vindt dat we een open en volwassen debat kunnen voeren over statiegeld", vindt Verheye. "Een rationeel debat met feiten, met de pro’s en de contra’s.” De acteur voelt zich niet voor de kar gespannen van het contra-kamp. "Mijn opdrachtgevers hebben me verzekerd dat ze met alternatieven voor statiegeld voor de dag zullen komen. Dat vind ik ook noodzakelijk, het volstaat niet zomaar te zeggen dat je ergens tegen bent.”