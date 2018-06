Hilariteit alom: Mertens plaagt vriendin Kerkhofs, die geniaal countert

Rode Duivel Dries Mertens plaatste vandaag een foto op Instagram waarop hij een raar, verbaasd gezicht trok. Daarbij plaagde hij zijn vriendin Kat Kerkhofs door het bijschrift "When she's not wearing make-up..." aan de foto toe te voegen, maar op de magistrale counter van Kerkhofs had hij waarschijnlijk niet gerekend.

Tussen de massa's reacties op het bericht vinden we Kerkhofs, die in een geniale ingeving reageert met: "When he takes off his pants...".

Kort maar krachtig. Mertens is compleet met de grond gelijkgemaakt, en er komt niet eens een rode kaart aan te pas. Al is het net voor die speelsheid tussen het koppel dat heel Vlaanderen smelt.