“Vlaamse gemeente mag geen rijbewijs afleveren na rijopleiding in ander gewest”

Beersel - “Een Vlaamse gemeente mag geen rijbewijs afleveren aan iemand die zijn rijopleiding in een ander gewest gevolgd heeft”. Dat stelt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) van Beersel in reactie op de kritiek van een 18-jarige die zijn rijexamen in Wallonië aflegde, maar in deze Vlaams-Brabantse gemeente geen rijbewijs krijgt.

“De oorzaak is de slechte staatshervorming die voor deze thematiek uitgewerkt werd. Terwijl het afleveren van een rijbewijs federale materie gebleven is, werd de organisatie van een rijopleiding aan de gewesten toevertrouwd, hetgeen momenteel geresulteerd heeft in drie verschillende rijopleidingen. In Wallonië is er bijvoorbeeld een periode van drie maanden voorzien tussen het theoretisch en praktisch rijexamen, in Vlaanderen is dat negen maanden. Omdat de rijbewijzen die wij afleveren meteen Europees erkend zijn, pleit ik voor een uniforme Europese rijopleiding”, aldus Vandaele.

De Beerselse burgemeester stelt dat hij bereid was om aan de vermelde 18-jarige inwoner een rijbewijs af te leveren, maar dat dit formeel verboden werd door de Vlaamse voogdijoverheid. “In dat geval kan ik niet anders dan het niet doen. Als ik toch een rijbewijs aflever, zou ik als burgemeester nog kunnen verantwoordelijk gesteld worden bij een ongeval”, aldus Vandaele, die overigens achter de rijopleiding staat zoals die door Vlaams minister van Mobiliteit en dorpsgenoot Ben Weyts werd uitgewerkt.