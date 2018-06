Grazen over de grenzen heen kan koe Penka het leven kosten

Het leven van de Bulgaarse koe Penka hangt aan een zijden draadje. Omdat Penka tijdens het grazen onbewust een uitje naar buurland Servië maakte en zo de buitengrens van de Europese Unie overstak, moet het volgens Europese wetgeving in principe gedood worden. De Bulgaarse vox populi tekent echter verzet aan.

Penka raakte midden mei van de rest van haar kudde verwijderd zonder dat haar baas Iwan Haralampiew iets in de smiezen kreeg. Bij haar uitje stak ze de grens naar niet-EU-lidstaat Servië over. De koe is intussen terug op stal in Bulgarije, maar de excursie naar het buurland zou volgens de wetgeving haar doodvonnis moeten worden. Een rund terugbrengen naar EU-grondgebied is verboden.

Vele Bulgaren vinden het onrechtvaardig dat een gezonde koe zou moeten sterven. “We gaan zien of er een uitzondering kan gemaakt worden”, verklaarde de Bulgaarse landbouwminister Rumen Porosjanov in de marge van een informele bijeenkomst met zijn Europese collega’s in Sofia. Volgens de minister is de Bulgaarse bevolking “heel bezorgd” over de zaak. Het lot van Penka is ook opgepikt door de Britse tabloids, dat in het verhaal het zoveelste bewijs zien dat de Europese Unie niet deugt en het gras groener is aan de overkant.

Haralampiew probeerde intussen ook het doodvonnis te vermijden door Penka zwanger te verklaren. Een test heeft echter aangetoond dat de koe geen nageslacht verwacht, zo berichtte de openbare televisie in Sofia dinsdag nog.