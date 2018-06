Prostituee uit Noordkwartier vermoord, collega’s leggen morgen het werk neer

Brussel - De sekswerkers van het Brusselse Noordkwartier houden woensdag een staking uit solidariteit met hun collega die in de nacht van maandag op dinsdag doodgestoken werd in Schaarbeek. Tijdens de staking zullen ze de rode lampen van hun vitrine uitschakelen. Dat meldt Union des travailleuses et travailleurs du sexe organisés pour l’indépendance (Utopsi), de vereniging die de belangen van de sekswerkers verdedigt.

In de Linnéstraat in Schaarbeek werd maandagnacht een zwaargewonde vrouw aangetroffen. De politie en hulpdiensten probeerden nog de eerste zorgen toe te dienen aan het slachtoffer. De vrouw, een Afrikaanse prostituee uit het Noordkwartier, overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Uit de eerste vaststellingen bleek dat ze meerdere messteken had gekregen. Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

“De collega’s van het slachtoffer zijn in shock en boos na deze vreselijke daad”, meldt Utopsi. “De sekswerkers van het Noordkwartier hebben het gevoel dat ze kampen met een steeds grotere onveiligheid omdat ze van Afrikaanse oorsprong zijn, net zoals het slachtoffer was. Ze vinden dat ze niet voldoende beschermd worden door de overheden, en dan vooral door de gemeente Sint-Joost-ten-Node.”

“Staking zeer uitzonderlijk”

Volgens Utopsi is een staking bij sekswerkers een uitermate zeldzame gebeurtenis, onder meer omdat het een zeer individualistische sector is. De vereniging vraagt aan alle sekswerkers van het Noordkwartier en daarbuiten om het werk neer te leggen, als ze zich dat kunnen permitteren, of om aan hun klanten uit te leggen waarom ze zo aangedaan zijn. In de komende dagen zal Utopsi ook deelnemen aan overleg met de verschillende overheden over de onveiligheid in het Noordkwartier.