Marc Coucke is verkozen tot voorzitter van de Pro League

Marc Coucke is dinsdagnamiddag verkozen tot voorzitter van de Pro League. De voorzitter van RSC Anderlecht kreeg van de Algemene Vergadering van de Pro League 81 procent van de stemmen. Coucke was de enige kandidaat om Roger Vanden Stock op te volgen.

De 53-jarige Coucke maakte het nieuws zelf wereldkundig via Twitter. “Op een dag vind je de job van je leven. Zopas met 81 procent verkozen tot voorzitter van de Pro League”, tweette de voorzitter van RSCA.

Roger Vanden Stock bood op 21 februari zijn ontslag aan als voorzitter van de Pro League. In juni 2017 had hij zijn mandaat nog verlengd voor twee seizoenen, maar toch aanvaardden de bestuursleden zijn ontslag. De voormalige preses van RSC Anderlecht zat bijna drie jaar op de voorzittersstoel, nadat hij in april 2015 de onafhankelijke Michel Dupont had opgevolgd.

In maart gaf Vanden Stock bij Anderlecht de scepter door aan nieuwe eigenaar Marc Coucke. Nu treedt de huidige voorzitter van paars-wit ook bij de Pro League in de voetsporen van Vanden Stock.

Op een dag vind je de job van je leven... zopas met 81% verkozen tot Voorzitter vd @ProLeagueBE!

Merci pour la confiance et j’essaierai d’être un bon président pour tous les clubs! — Marc Coucke (@CouckeMarc) 5 juni 2018

