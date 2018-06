Weinstein pleit onschuldig aan verkrachting en seksueel wangedrag

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein ontkent officieel twee aanklachten van verkrachting en seksueel wangedrag. De voormalige filmproducent verscheen voor het eerst voor een rechter op het proces tegen hem.

De rechtszaak tegen Weinstein ging vorige week van start in New York. De voormalige filmproducent staat er terecht op beschuldiging van verkrachting en seksueel wangedrag. Welke vrouwen de aanklacht indienden tegen Weinstein is niet helemaal duidelijk. Maar één van de twee aanklagers is de actrice Lucia Evans, zij zegt dat Weinstein haar verkrachtte in een kantoor in 2004. Het andere feit zou dateren uit 2013.

Weinstein moest eerder al verantwoording afleggen voor een zogeheten Grand Jury. Een groep willekeurig gekozen burgers die beslissen of iemand voor de rechter moet verschijnen. Vorige week besliste die Grand Jury dat de zaak tegen Weinstein inderdaad voor een beroepsrechter moest komen. Normaal gezien moest Weinstein in voorhechtenis blijven tot zijn hoorzitting, maar de man kwam vrij toen hij een borgsom van één miljoen dollar betaalde.

Weinstein verscheen dinsdag voor de rechter en antwoordde ‘nee’ toen hem gevraagd werd of hij schuldig pleitte. Weinsteins advocaat Benjamin Brafman noemde de aantijgingen tegen zijn client eerder al absurd.

Weinstein was de eerste Hollywoodster waarvan het seksueel wangedrag aan de kaak werd gesteld door de #MeToo beweging.