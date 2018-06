Gedaan met badpakken en bikini’s bij Miss America, Miss België volgt niet: “Als je naar het strand gaat, zie je dat toch ook”

Paraderen en sexy poses aannemen in een badpak of bikini. Het was bijna een eeuw lang een belangrijke opdracht voor de kandidates die uit waren op het kroontje van Miss America. Maar vanaf nu niet meer, zo meldt de organisatie, die steeds vaker onder vuur kwam te liggen voor de traditie. Zeker in het #MeToo-tijdperk. Bij Miss België houden ze de traditie wel aan. “Als je naar het strand gaat, zie je toch ook bikini’s”, reageert organisatrice Darline Devos.

Sinds de allereerste verkiezing in 1921 bestaat de Miss America-verkiezing uit de volgende vijf onderdelen:

1. PrivateInterview: de kandidates moeten met de jury over een aantal onderwerpen praten.

2. Talent: de kandidates moeten een act opvoeren voor een live publiek.

3. Lifestyle & Fitness in Swimsuit: de kandidates moeten in badpak of bikini het podium op en worden beoordeeld op uiterlijk, postuur en fysieke gezondheid.

4. Evening Wear: de kandidates worden beoordeeld op hun houding als ze in avondkledij over het podium lopen)

5. Onstage Question: de kandidates moeten een aantal willekeurige vragen beantwoorden.

Het derde onderdeel, dat voor vijftien procent meetelde in de eindscore en dus een belangrijke graadmeter was, wordt nu dus geschrapt. De maatregel gaat in vanaf de komende verkiezing, die gepland staat in september. “We gaan niet meer oordelen op uiterlijk voorkomen”, aldus voorzitster en Miss America in 1989 Gretchen Carlson. “We willen dat meer vrouwen weten dat ze welkom zijn om deel te nemen.”

#MeToo

De beslissing past in de modernisering van Miss America en de zoektocht van de organisatie naar haar plaats in het #MeToo-tijdperk. In 2016 werd Roger Ailes, de voormalige voorzitter van de Fox-zenders (die Miss America elk jaar uitzenden), nog door meerdere voormalige kandidates aangeklaagd wegens aanranding. “We brengen onze verkiezing naar de tegenwoordige tijd”, aldus Carlson. “In plaats van te focussen uit het uiterlijk, gaan we ons meer richten op de talenten, de intelligentie en de ideeën van de kandidates.”

Ook de organisatie van Miss America zelf onderging een ware metamorfose in de voorbije zes maanden. Gretchen Carlson werd in januari als voorzitster aangeduid en zeven van de negen bestuursleden zijn nu vrouwen.

Miss België volgt niet

Darline Devos, organisatrice van de jaarlijkse Miss België-verkiezing, zegt dat zij niet van plan is om het badpakkenonderdeel te schrappen. “Het is en blijft nog altijd een schoonheidswedstrijd”, zegt ze. “De meisjes doen het zelf ook doodgraag. Ze voelen zich goed in hun vel en kijken altijd uit naar de badpakkendefilé. Een vrouwenlichaam is iets moois, hé. Je moet daar toch niet zo moeilijk over doen. Als je naar het strand gaat, zie je toch ook bikini’s.”