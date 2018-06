Manchester United haalt Braziliaanse WK-geselecteerde uit Oekraïene

Manchester United heeft de eerste grote aankoop voor volgend seizoen binnen. De Engelse club bereikte dinsdag een akkoord met Shakhtar Donetsk over de transfer van de Braziliaanse middenvelder Fred, die volgens Britse media voor zo’n 60 miljoen euro naar Old Trafford overkomt. Fred behoort tot de WK-selectie van Brazilië.

De 25-jarige international speelde sinds 2013 in Oekraïne voor Shakhtar Donetsk, waarmee Fred - voluit Frederico Rodrigues de Paula Santos - dit jaar voor de derde keer kampioen werd. In de Champions League wist het Braziliaanse getinte Shakhtar te overwinteren, door in de groep met verder Feyenoord en Napoli als tweede te eindigen achter Manchester City. In de achtste finale werd de ploeg uit Donetsk uitgeschakeld door AS Roma. In zijn vijfjarige carrière bij Donetsk scoorde Fred tien doelpunten en speelde hij 101 wedstrijden.

Fred moet ManUnited van de nodige creativiteit voorzien. De ploeg van manager José Mourinho eindigde in de Premier League weliswaar als tweede achter stadgenoot City, maar voor de fans viel er afgelopen seizoen weinig te genieten.