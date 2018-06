Vlaamse partijen dringen aan op bescherming Rohingya

Brussel - De Vlaamse partijen dringen in een resolutie aan op de bescherming van de bevolkingsgroep Rohingya in Myanmar. Ze vragen de internationale organisaties om de krachten te bundelen om humanitaire hulp te bieden.

Bijna 700.000 leden van Rohingya zijn sinds augustus vorig jaar op de vlucht voor het militair geweld in het overwegend boeddhistische Myanmar. Ze leven sindsdien in erbarmelijke omstandigheden in Bengalese vluchtelingenkampen. Volgens de Myanmarese overheid zijn de vervolgingen een legitiem antwoord op de aanvallen van militanten in het noorden van het land.

“De situatie is schrijnend. Bovendien krijgen hulporganisaties geen toegang tot de regio om humanitaire hulp te verstrekken”, zegt Ingeborg De Meulemeester (N-VA), een van de initiatiefnemers van de resolutie. “De nood is nochtans hoog want de burgerbevolking leeft in erbarmelijke omstandigheden.”

N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen dringen er daarom bij de Vlaamse regering op aan de autoriteiten van Myanmar te contacteren. Die moet onmiddellijk internationale humanitaire toegang verlenen tot de deelstaat Rakhine. De plaatselijke overheid moet ertoe worden aangespoord de Rohingya op een veilige manier te laten terugkeren naar hun woonplaatsen, onder toezicht van de Verenigde Naties.