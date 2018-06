Ticketverkoop Egypte en Costa Rica valt tegen

De Duivelsgekte is niet meer wat ze geweest is. In de aanloop naar het wereldkampioenschap in Brazilië waren alle oefenwedstrijden uitverkocht, nu is dat lang niet het geval. Tegen Portugal speelden de Rode Duivels nog voor een vol huis, maar de twee komende wedstrijden van de Rode Duivels zijn nog lang niet uitverkocht. Voor de wedstrijd van morgenavond tegen Egypte zijn er nog maar 26.000 tickets verkocht. Voor die van maandag tegen Costa Rica zijn er zelfs nog maar 21.000 tickets de deur uit.