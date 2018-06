Puigdemont en zijn ex-ministers dagen Spaanse rechter voor Brusselse rechtbank

Brussel - De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, en vier andere afgezette ministers van de Catalaanse regering, Meritxell Serret i Aleu, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols en Lluís Puig, hebben de Spaanse onderzoeksrechter Pablo Llarena gedagvaard voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Dat melden de advocaten van het vijftal. De Catalaanse politici verwijten Llarena, die het Europees aanhoudingsbevel tegen hen had uitgeschreven, dat hij zich vooringenomen heeft getoond.

Volgens de advocaten van de vijf Catalaanse politici heeft Llarena op 22 februari in zijn kaarten laten kijken toen hij in Oviedo tegenover de lokale pers zei dat de Catalaanse politici die in Spanje in de cel zitten, geen politieke gevangenen zijn. Die uitspraak werd later door andere Spaanse media overgenomen.

“Die rechter heeft dus buiten de rechtbank al geprejugeerd, zijn oordeel over deze zaak laten blijken”, zegt Paul Bekaert, één van de advocaten van de vijf Catalaanse politici die in België, Duitsland en Schotland verblijven.

Onderzoeksrechter LLarena verwerpt dus openlijk één van de argumenten van de verdediging, namelijk dat de fundamentele rechten van de Catalaanse politici geschonden worden. Llarena’s vooringenomenheid zou ook voldoende blijken uit zijn beschikkingen in het dossier van de Catalaanse politici.

Op die manier begaat hij een fout, en daarom hebben Puigdemont en de vier ex-minister besloten hem te dagvaarden en een morele schadevergoeding van 1 euro te vragen, aldus de advocaten.

“De dagvaarding vertrekt eerstdaags en zal via het openbaar ministerie aan rechter LLarena betekend worden”, zegt meester Bekaert. “Die kan dan een Belgische advocaat raadplegen. De zaak wordt in Brussel ingeleid op 4 september.”

De dagvaarding van onderzoeksrechter Llarena heeft ook tot gevolg dat de man nu in Spanje kan gewraakt worden. “Hij is nu betrokken in een proces met mensen naar wie hij een onderzoek voert, dat kan natuurlijk niet”, klinkt het bij de advocaten.