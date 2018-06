Thibaut Courtois focust enkel op WK en wil nog niet aan zijn persoonlijke toekomst denken

Thibaut Courtois is een man die zijn mening durft zeggen en zeker als het over zijn eigen vak gaat. En dus sprak de Limburger vrijuit over zijn toekomst, de Rode Duivels op het WK en de blunders van Loris Karius in de Champions League. “Hersenschudding? Dat lijkt me weinig waarschijnlijk.”

Als keeper werd Thibaut Courtois gevraagd of het hem zou kunnen overkomen wat Loris Karius overkwam in de Champions League-finale? “Als keeper kan er altijd een moment zijn dat je fouten gaat maken”, zegt Courtois. “Ik ga hout vasthouden, maar ik heb zo’n flaters nog niet gemaakt. Op de grote momenten heb ik er in negen van de tien gevallen altijd gestaan. Maar het is zo dat voor een keeper een fout op een groot moment fataal kan zijn. Dat is ons lot. Of ik meeleefde met Simon (Mignolet, red.) die op de bank zat op dat moment? Tuurlijk, dat is niet zo leuk om dat te zien. Als je op de bank zit, wil je ook gewoon dat je ploeg het goed doet en dat je voelt je machteloos.”

Vandaag verklaarde de dokter van Liverpool dat Loris Karius een hersenschudding opliep vooraleer hij die twee blunders maakte, maar aan dat verhaal hecht onze nationale doelman niet zo veel geloofwaardigheid. “Ik heb zelf eens een hersenschudding gehad tijdens een match en toen kon ik de bal niet meer zien. Terwijl Karius na die botsing ook nog twee fantastische reddingen heeft gedaan. Was dat dan geluk aangezien hij de bal niet kon zien? Ik weet het niet. Als je een hersenschudding hebt, dan verlaat je normaal het veld. Of de dokters verplichten je daartoe omdat je niet meer duidelijk kan zien. Dus vind ik het een raar verhaal. Als ze willen zeggen dat het daar aan ligt, oké dan. Ik vind het raar. Maar als de dokter het zegt, zal het wel zo zijn zeker? (grijnst)”

Thibaut Courtois spreekt de ambities niet letterlijk uit, maar hij is erop gebrand om ver te geraken met de Rode Duivels in Rusland. Wanneer hem wordt gevraagd of hij de ambitie heeft om keeper van het tornooi te worden, is zijn antwoord duidelijk. “Dat boeit me niet echt. Want hoe verder je geraakt in een tornooi, hoe meer kans je op zo’n onderscheiding maakt. Je kan vijf fantastische matchen spelen en eruit gaan in de kwartfinale, dan ga je dat nooit worden. Als we als ploeg ver geraken en ik moet niet uitblinken, wil dat zeggen dat we heel goed bezig zijn. Zo zou ik het veel liever hebben.”

“Nog twintig jaar keepen”

Met zijn 26-jarige leeftijd is Courtois nu op een perfecte leeftijd gekomen om succesvol te zijn op een wereldkampioenschap. “Toen ik vier jaar geleden naar het WK ging, voelde ik me er ook klaar voor. Natuurlijk, dit is al mijn derde tornooi, dus ga je daar toch rustiger mee om. Je weet wat je kan verwachten. Maar er is niet echt een ideale leeftijd, denk ik. Natuurlijk is het beter om 26 jaar te zijn dan 38, maar ik hoop om binnen vier jaar nog beter te zijn.”

Bij Egypte loopt er zelfs nog een keeper rond van 45 jaar oud. Essam Elhadary staat morgen mogelijk aan de overkant tussen de palen. “Dat is indrukwekkend. Maar als je nog snel bent, in een goede conditie verkeert en nog goede reddingen kunt doen, dan maakt de leeftijd niet veel uit. Dat hebben we ook bij Buffon gezien. Op z’n veertigste speelt hij nog op het hoogste niveau. Misschien kan ik nog twintig jaar spelen (lacht).”

Goede test

Tegen Egypte zal Courtois het moeten doen zonder Vincent Kompany of Thomas Vermaelen voor zijn neus in de defensie. “We hebben al redelijk wat wedstrijden gespeeld zonder hen beiden. De jongens die in deze wedstrijden gaan spelen zullen ook de jongens zijn die tijdens het WK zullen moeten spelen als één van die twee geblesseerd is. Dus in dat opzicht is het een goede test.”

Thibaut Courtois is één van de Rode Duivels wiens toekomst nog niet vast staat. Zijn contract bij Chelsea loopt over een jaar af. Dat wil dus zeggen dat hij deze zomer moet bijtekenen of een transfer moet maken als Chelsea nog iets aan hem wil verdienen. Maar Courtois denkt pas na het WK aan zijn toekomst. “Ik heb in de laatste maanden bij Chelsea bewezen dat ik niet bezig ben met de speculaties over mijn toekomst. Ik heb daarover gezegd wat ik moest zeggen en nu ben ik gefocust op het WK. Ik ga hier nu ook geen commentaar geven op de zaken over Chelsea. Het gaat nu over de wereldbeker.”

En op die wereldbeker wil Courtois schitteren met de Rode Duivels. “We hebben de middelen om elke ploeg in de wereld te kloppen. Natuurlijk zijn er tijdens een tornooi altijd dingen die een wedstrijd kunnen beïnvloeden, zoals schorsingen, blessures, rode kaarten. Maar ik denk wel dat we competitief kunnen zijn tegen alle landen. Dat we alle landen kunnen kloppen. Daar geloof ik echt in.”