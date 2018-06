Hezbollah trekt troepen in Syrië terug van Libanese grens

De Libanese sjiitische militie Hezbollah, een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, trekt zijn strijders terug uit de omgeving nabij de grens met Libanon. Het Syrische leger en de Russische militaire politie zullen de controle over de regio overnemen, zegt het Duitse persagentschap dpa op basis van een bron dichtbij Hezbollah. Volgens bronnen uit de omgeving van het Syrische regime zullen de Russische troepen er echter niet lang blijven.

Het gaat in de eerste plaats om de omgeving rond Qussair en Homs in het westen van het land, niet ver van Libanon. Onbevestigde bronnen zeggen volgens dpa bovendien dat Hezbollah en zijn pro-Iraanse bondgenoten hun strijders ook terugtrekken uit gebieden in het zuiden van Syrië en van de omgeving nabij de Syrisch-Israëlische grens.

Eerder zei het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten al dat Iraanse adviseurs en Hezbollah-strijders zich zouden terugtrekken uit de omgeving van de Golanhoogten, een gebied dat grotendeels door Israël bezet wordt.

Vorige maand maakte Israël misbaar omdat er pro-Iraanse troepen en strijders van Hezbollah in de nabijheid van de Israëlische grens gelegerd zijn. Toen was er sprake van een akkoord met Rusland over de terugtrekking van die troepen. Ook daar zouden de Hezbollahstrijders volgens verschillende media vervangen worden door de Russische militaire politie.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zei dinsdag dat minstens elf burgers, onder wie vijf kinderen, gedood zijn bij aanvallen die uitgevoerd lijken te zijn door de coalitie rond de Verenigde Staten. De aanvallen waren gericht tegen terreurbeweging Islamitische Staat in het noordoosten van Syrië.