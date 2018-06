Vlaanderen schakelt imams in voor deradicalisering ex-gedetineerden

Brussel - Vlaanderen schakelt imams in om geradicaliseerde gevangenen die in aanmerking komen voor vervroegde invrijheidstelling op andere gedachten te brengen. Dat schrijft Knack dinsdagavond op zijn website.

Na de terroristische aanslag door Benjamin Herman in Luik klinkt de vraag luider dan ooit: hoe moeten we het probleem van radicalisering in de gevangenis aanpakken? In 2015 al koos minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voor een tweesporenbeleid: isoleer de jihadronselaars en haatpredikers, en monitor de gedetineerden die een risico op radicalisering lopen.

Na de aanstelling van twee Vlaamse deradicaliseringsconsulenten pakt het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) nu uit met het project Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering, dat specifiek gericht is op gedetineerden in voorwaardelijke vrijheid. Het project, goed voor 174.000 euro per jaar, wordt door twee bekende imams gecoördineerd: Saïd Aberkan, hoofd-islamconsulent van het gevangeniswezen in Vlaanderen, en Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams (PVI).