Tegels in Waaslandtunnel dreigen los te komen: tijdlang hinder voor verkeer

Antwerpen - In de Waaslandtunnel was vanavond in volle spits even hinder voor het verkeer, nadat bij de hulpdiensten een melding was binnengekomen dat er tegeltjes van de wand naar beneden dreigden te vallen. De problemen met de loskomende tegels slepen al een hele tijd aan. Toch komt er pas volgend jaar een oplossing. “Want het gaat om dure en omvangrijke werken”, zo klinkt het.

De tunnel, die de Antwerpse rechter- en linkeroever verbindt, werd afgesloten. De politie en de brandweer deden vervolgens nazicht. Daaruit bleek dat er geen acute problemen waren, waarop het verkeer een tijd later kon hernemen.

De tegeltjes in de Konijnenpijp zorgen al ongeveer een jaar af en toe voor problemen. In oktober al besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de tegeltjes op termijn allemaal moesten verdwijnen. “We denken dat die werken in de loop van 2019 zullen kunnen beginnen”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.

Rekening houden met andere werken

“De reden dat dit niet onmiddellijk kan gebeuren, is dat het om omvangrijke en dure werken gaat”, legt Schoenmaekers uit. “Bovendien kunnen we de tunnel niet zomaar afsluiten. We moeten rekening houden met andere werken in de stad.”

Ook de piste om enkel ‘s nachts te werken wordt bekeken. “Ook dat is een dure onderneming”, zegt Schoenmaekers. Wat er in de plaats van de tegels tegen de tunnelwand moet komen, is voorlopig nog niet duidelijk. “Die studie loopt nog.”