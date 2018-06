Amerikaanse ontwerpster Kate Spade overleden

De Amerikaanse handtassenontwerpster Kate Spade is dinsdag overleden. De politie trof haar lichaam aan in haar appartement in New York. Ze werd 55 jaar.

Kate Spade was de oprichtster van het bekende handtassenmerk Kate Spade New York, dat later ook kledij, juwelen, schoenen en parfum verkocht. De groep heeft meer dan 300 winkels wereldwijd, waarvan ongeveer de helft in de VS. Spade zelf verkocht haar aandelen in 2006 en startte twee jaar geleden een nieuw modelabel, Frances Valentine.

De politie trof de 55-jarige ontwerpster dinsdag dood aan in haar appartement in Manhattan. Volgens de politie stapte ze zelf uit het leven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.