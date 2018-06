Dit Belgisch elftal heeft het WK in Rusland al gewonnen en houdt er meer dan 15 miljoen euro aan over

De eerste WK-winst voor België is al binnen. Want mocht je de grasmat in de Russische stadions omkeren, dan zou je er vaak “Made in Belgium” op lezen. En gras is niet het enige dat bij ons wordt betrokken: van tapijten over camera’s en kabelgoten tot zelfs de witte spray waarmee scheidsrechters de streep trekken voor een vrije trap is Belgische topkwaliteit. “Alles samen goed voor 15 tot 20 miljoen euro aan bestellingen”, aldus technologiefederatie Agoria. Elf bedrijven die nu al gescoord hebben in Rusland.