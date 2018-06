Egypte is klaar voor Rode Duivels: “We passen ons niet aan, zelfs niet tegen België”

Morgenavond spelen de Rode Duivels tegen Egypte hun tweede oefenwedstrijd in aanloop naar het WK in Rusland. Héctor Cuper, de Argentijnse bondscoach van Egypte, blijft ondanks de afwezigheid van sterspeler Mohamed Salah (25) optimistisch: “Voetbal blijft een teamsport en voor elk probleem is er een oplossing.”

“Salah werkt aan zijn herstel”, opent Cuper. “We moeten zijn fitheid en uithoudingsvermogen op peil houden. We kregen goed nieuws van de dokter en hopen hem te recupereren voor onze eerste groepswedstrijd tegen Uruguay. Het is geen zekerheid en het wordt moeilijk, maar we hebben er vertrouwen in dat hij klaar geraakt.”

“We hopen dat ons team niet te veel lijdt onder zijn afwezigheid. We mogen niet afhangen van slechts een speler. Hij maakt uiteraard de doelpunten en heeft enorme kwaliteiten en dat weet iedereen. Voetbal is en blijft echter een teamsport en voor elk probleem is er altijd een oplossing mogelijk.”

De bondscoach had veel lof voor de Belgen: “We spelen tegen een enorm getalenteerde ploeg. We gaan proberen om hun aanvallen lam te leggen, maar we gaan onze strategie niet aanpassen voor slechts een match, ook niet tegen België. We hebben hier drie jaar aan gewerkt en zullen ook tegen sterke teams onze eigen accenten leggen.”

Doelman Essam El Hadary kan op zijn 45e de oudste speler ooit op een WK. Zelf blijft hij hier heel bescheiden over: “We zijn blij dat we er na 28 jaar opnieuw bij zijn. Ik ga mijn best doen en ik hoop dat we de tweede ronde bereiken.” De Egyptenaren hebben geen last van blessures. Ze komen - op Salah na - op volle sterkte aan de aftrap.

Salah sluit zaterdag aan bij groep

Mohamed Salah zal zich zaterdag in Kairo bij de Egyptische WK-selctie aansluiten. Dat meldt de Egyptische zender ONSport TV. De 25-jarige spits van Liverpool liep op 26 mei in de Champions League-finale tegen Real Madrid een schouderblessure op na contact met Sergio Ramos en trok naar Spanje om zich te laten behandelen. Salah zal de revalidatie onder begeleiding van de medische staf van Egypte voortzetten. Zondag reizen de Egyptenaren naar Rusland af. Vrijdag 15 juni nemen ze het daar in hun eerste wedstrijd tegen Uruguay op. Volgens de prognoses, waarbij een herstel van drie weken vooropgesteld werd, zou Salah dan net speelklaar kunnen zijn.