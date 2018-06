Bondscoach Roberto Martinez: “Een boodschap voor de fans: niet ongerust zijn, ze hoeven niet te veel naar het resultaat te kijken”

Roberto Martinez heeft voor elk van de drie oefenwedstrijden een plan. Voor woensdagavond is dat beuken op de defensieve muur die Egypte zal optrekken. Na de test voor de verdediging tegen Portugal (0-0) hoopt vooral het publiek op wat meer amusementswaarde. Daar gaat de bondscoach niet meteen in mee. “Op het WK moeten we goede resultaten halen, nu niet”, zegt hij.