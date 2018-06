Radja Nainggolan: “Carrière eindigen in België? Voor 3.000 euro per maand kom ik niet terug”

AS Roma-speler Radja Nainggolan ziet een terugkeer naar de Belgische competitie niet zitten, zo verklaarde hij dinsdagavond in het VTM-programma ‘Telefacts’. “Ik ben daar eerlijk in: ik heb eraan gedacht, maar wat ze in België verdienen, is gene vette. Voor 2.000 of 3.000 euro per maand kom ik niet terug.” De 30-jarige middenvelder kwam in het interview met Gilles De Bilde ook nog eens terug op zijn moeilijke jeugd.

Gilles De Bilde ontmoet Radja Nainggolan in Ostia. ‘Il Ninja’ arriveert - een half uur te laat - met zijn Smart, maar zijn Ferrari staat in panne. Het interview gaat meteen over de moeilijke jeugd van de middenvelder. “We waren met drie thuis”, aldus Nainggolan. “Mijn vader was weg, mijn moeder moest zijn schulden betalen. Ze verdiende 1.300 euro om tien uur per dag te werken, we moesten met 500 euro rondkomen. Wie kan dat? We aten drie dagen per week hetzelfde, zaten soms tot een maand zonder elektriciteit en moesten ons eten opwarmen met een kampvuurtje.”

Nainggolan vertrok op zijn zestiende richting Italië, waar hij bij tweedeklasser Piacenza ging spelen. “Ik kon niet anders dan mijn school opgeven. Ik kon 1.400 euro verdienen en elke maand 500 euro opsturen naar mijn mama. Na zes maanden wou ik teruggaan, ik hield het er niet meer uit, maar mijn broer heeft me overtuigd om vol te houden.”

Met zijn vader is het nooit meer goed gekomen. “Vier jaar geleden ben ik nog eens naar Indonesië gegaan. Ik wilde het nog een kans geven, ik wilde hem vergeven maar hij heeft zichzelf de das omgedaan. Hij vroeg meteen om geld. Toen was het meteen gedaan.”

Nainggolan is intussen uitgegroeid tot een van de sleutelspelers van AS Roma, de Italiaanse topploeg die dit jaar nog de halve finale van de Champions League bereikte. Hij voelt zich er nog goed, maar denkt ook al aan het volgende hoofdstuk. “In de voetbalwereld zitten te veel mensen die niet echt zijn. Ik word geen trainer, geen makelaar, geen commentator… Dat is mijn ding niet.”

Of hij een terugkeer naar België ziet zitten, om zijn voetbalcarrière af te sluiten? “Ik ben daar eerlijk ik: ik heb er al aan gedacht, maar wat ze in België verdienen, dat is gene vette. Voor 2.000 of 3.000 euro per maand kom ik niet terug. Al ben ik wel nog altijd supporter van Beerschot.”