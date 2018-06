Commotie op Brugse Markt: man loopt over de daken

Brugge - Heel wat commotie op de Markt van Brugge dinsdagavond. Daar sprong een onbekende man plots van het ene dak naar het andere. De Bruggelingen en toeristen enkele meters lager wisten niet wat ze zagen. Ze hielden allemaal bang hun hart vast voor wat er komen zou. “Maar het ging om een freerunner met toestemming”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de lokale politie Brugge.

Van hoogtevrees had de protagonist in het verhaal duidelijk geen last. Hij klom metershoog op het dak van één van de hoge gebouwen op de markt. Van daaruit sprong hij over het steegje dat naar de Eiermarkt leidt van het ene gebouw naar het andere. Daar liep hij over de trapgevels alsof hij nooit anders had gedaan.

De ooggetuigen wisten niet goed wat ze er precies van moesten denken. Een man in een fluo hesje en het feit dat het straatje met kegels was afgezet, deed wel vermoeden dat het om een geplande stunt ging. Maar van beneden op de Markt weerklonken toch enkele plaatsvervangende angstkreten toen de waaghals zijn ding deed. De smartphones gingen echter ook in de lucht en legden het spektakel vast. Die beelden deden dinsdagavond al de ronde op sociale media.

Maar navraag bij de politie leert dat het om een afgesproken stunt gaat. De man is een ‘freerunner’ en is met een filmcrew bezig met opnames. “Die zouden normaal maandag al van start gaan, maar door de mist werd dat toen uitgesteld”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “Maar wij hebben er dus inderdaad weet van. Alles is in orde en vergund. Het gaat bovendien de komende drie dagen door in Brugge. Mensen zouden hem dus nog wel eens in het straatbeeld kunnen zien opduiken.”

De kunstwerken van de Triënnale zouden mogelijk ook bij de stunts betrokken worden. Al valt burgemeester Renaat Landuyt (S.PA) wel uit de lucht toen hij met de beelden geconfronteerd werd. “Daar weet ik absoluut niets van”, klonk het verbaasd.