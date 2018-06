Hoe vermijd je dat de spelers zich stierlijk vervelen in Rusland en zijn hun vrouwen (écht) welkom in het resort?

Volgende week vertrekken de Rode Duivels naar Rusland, waar ze op 18 juni aan hun WK beginnen en op 15 juli misschien wel de finale spelen. Maar hoe vermijd je dat ze zich daar al die tijd stierlijk gaan vervelen? Twee PlayStations, een deejay van Tomorrowland en een bezoekje van hun vrouwen moeten dat probleem verhelpen.

Foto: Photo News

Hoe vermijd je dat de spelers zich stierlijk vervelen?

Door zo veel mogelijk vormen van ontspanning aan te bieden. Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de voetbalbond, somt op wat er in de Moscow Country Club, de uitvalsbasis van de Duivels, zoal te beleven valt voor de spelers. “Ze kunnen er golfen, minigolfen, tennissen, poolen, biljarten, PlayStation spelen, er is een indoor zwembad, een outdoor zwembad, een cinemazaal en ze kunnen mountainbikes huren. We hoeven niks mee te nemen, want ter plaatse hebben we alles.”

Of toch bijna alles. “We brengen zelf ook nog twee PlayStation-consoles en een reeks videogames mee, waaronder natuurlijk FIFA”, zegt Guido Van Onsem, één van de drie vaste mate­riaalmannen. “Ook de gezelschapsspellen mogen we zeker niet vergeten. Kolonisten van Catan en Weerwolven van Wakkerdam zijn nog altijd populair en tegenwoordig heb je ook Perudo, een dobbelspel.”

Jan Vertonghen, de baas van de bordspellenbende, kan zich mogelijk ook tot kaartenkoning kronen tijdens het kingen. Mertens, De Bruyne, Carrasco, Chadli en Thorgan Hazard zitten in hetzelfde groepje en zullen hun tenen moeten uitkuisen. Vertonghen weet altijd wel wat te doen, hij slaat ook wel eens een balletje of leest rustig een boek. Ook populair onder de Duivels: Netflix. De Spaanse misdaadreeks La Casa de Papel staat momenteel met stip op één in de lijst van populairste series. Op de vorige toernooien zagen we op de sociale media al hoe verschillende spelers samen aan het scherm gekluisterd lagen.

Foto: ISOPIX

Kunnen de Duivels in Rusland bij de psycholoog terecht?

Neen. Maar in tegenstelling tot Marc Wilmots, die zichzelf psycholoog genoeg vond, staat Roberto Martinez er wel voor open. De bondscoach werkt daarom al eventjes samen met Jef Brouwers. Maar de 72-jarige sportpsycholoog werd niet gevraagd om mee te reizen naar Moskou. “Bij Quick Step Floors ben ik een geïntegreerd lid van het team en draag ik ook hetzelfde uniformpje. Bij de Rode Duivels ben ik meer een consultant”, zegt Brouwers. “Ik neem zelf geen initiatief, ik geef advies op vraag van Martinez. Ik ben vooral zijn klankbord. Bij de spelers zal je me niet vaak zien.”

De vraag is natuurlijk of de spelers na een blunder op het WK of een zogezegd onterecht plaatsje op de bank spontaan zouden aankloppen bij Brouwers. Misschien is dat voor velen sowieso nog taboe? “In het voetbal schrikt het woord psycholoog nog altijd wat af, dat klopt. Maar uit ondervinding weet ik dat, als je geïntegreerd bent in de staf, mensen altijd met vragen komen. Ook andere stafleden. Als ik zou meegaan naar Rusland, zou ik ongetwijfeld bezoek krijgen.”

De Duivels kunnen wel nog bij Lieven Maesschalck terecht. Een topkinesist, ja, maar ook de vertrouwenspersoon van velen. Hij pept iedereen ook voortdurend op. “Lieven heeft een heel goeie connectie met die spelers, ze dragen hem op handen”, aldus Brouwers. “Hij fungeert een beetje als psycholoog, maar hij is belangrijker dan dat, want hij zorgt ervoor dat het materiaal – het lichaam – in orde is.”

Foto: Photo News

Waarom reist er een deejay van Tomorrowland mee?

Omdat Mousa El Habchi (41), in de festivalwereld beter bekend als Disco Dasco, in het dagelijkse leven videoanalist van de nationale ploeg is. “Mijn mengpaneel en platen laat ik thuis, maar als het tijd is voor ontspanning, kan iedereen bij mij terecht voor verzoekjes. We hebben een bluetooth speaker bij – een Bose – waarop ik mijn iPad en Spotify kan aansluiten. Tijdens het kaarten of poolen zet ik dan wat achtergrondmuziek op”, vertelt El Habchi, die zelf vaak happy house speelt, een genre dat Meunier en De Bruyne aanspreekt. “Maar na twee jaar ken ik alle smaken wel, intussen heb ik voor elk wat wils. Lukaku houdt van rap, Ciman meer van latinomuziek – merengue en samba – en Witsel van r&b. Axel is in zijn vrije tijd trouwens ook deejay.”

El Habchi weet als geen ander hoe belangrijk muziek is voor deze generatie Duivels. “Zónder muziek toeleven naar een match, dat kan niet. Allemaal dragen ze een koptelefoon, om zich te kunnen concentreren. As ze zich daardoor nog maar een hálf percentje beter voelen, dan is het goed, hè. Dat vindt ook de bondscoach, die zelf een muziekliefhebber is. Soms zegt hij zelf: Mousa, zet maar iets op. Er zullen niet veel stille momenten zijn op het WK.”

In geval van een goed resultaat wil El Habchi gerust deejay spelen op het slotfeestje, Dimitri Vegas & Like Mike hoeven dus niet te komen. Indien nodig is er ook nog Chris Van Puyvelde, die zijn akoestische gitaar meeneemt.

Foto: Photo News

Kiezen de spelers met wie ze op de kamer slapen?

Neen. De Duivels moeten geen ploegmaat kiezen, want ze krijgen in Rusland een aparte kamer. Iedereen heeft een ander ritme, slapen doe je beter alleen: dat is het idee. De staf wil vermijden dat de ene speler een slechte nachtrust heeft omdat de andere snurkt of om het kwartier naar het toilet moet.

“Dat kan inderdaad belastend zijn”, zegt bondsdokter Hendrik Van Crombrugge, die hoog inzet op slaapcomfort. “Op zo’n lang toernooi is dat essentieel. Daarom hebben we ook voor elke speler het slaap-DNA bepaald – op basis van lengte, gewicht, houding – en nemen we 23 speciale matrassen mee.”

Maar er is nóg een reden waarom de broertjes Lukaku of maatjes Vertonghen en Dembélé niet samen slapen. “Het heeft ook te maken met privacy. Het was Dick Advocaat die destijds (in 2009, nvdr.) voor die aparte kamers geijverd heeft. Hij droeg respect voor privacy hoog in het vaandel en heeft er mee voor gezorgd dat de budgetten werden opgetrokken. Want elk zijn kamer, zoals ook in Brazilië en Frankrijk, dat vergt een forse financiële inspanning. Maar de spelers vinden het beter zo. Ze zullen in Rusland heel vaak samen zijn, ze moeten zich ook eens kunnen terugtrekken.”

Foto: ISOPIX

Al zijn er ongetwijfeld Duivels die liever wél een kamergenoot hebben. “Alleen is maar alleen, hè”, zegt oud-international Eric Van Meir, die van 1994 tot 2002 drie WK’s meemaakte. “Wij sliepen altijd met twee en dat vond ik beter. Dan heb je iemand om mee te praten en te lachen.”

Zijn de spelersvrouwen (écht) welkom in het resort?

Dit keer wel. Roberto Martinez last rond de zaterdagmatch tegen Tunesië (23 juni) een gezinsmoment in. Na de match, die de vrouwen en kinderen kunnen bijwonen, is er een barbecue en tot maandagmiddag mogen ze in het hotel blijven en krijgen ze voldoende vrije tijd. “En allicht voorzien we na de groepsfase in een tweede gezinsmoment”, zegt Chris Van Puyvelde. Er is dus veel meer mogelijk dan onder Marc Wilmots. In Brazilië mochten de vrouwen het hotel niet in en zagen ze hun mannen pakweg een kwartiertje op weg naar de bus. En in Frankrijk moesten ze na één dag al naar huis. “We doen dit op vraag van de spelers. Family time is nu eenmaal belangrijk, in Tubeke lasten we die ook in.”

Wat niet wil zeggen dat iedereen er zal zijn. Beth Thompson, de vrouw van Martinez, komt en brengt hun dochtertje Luella (4,5) mee. Ook Kat Kerkhofs, mevrouw Mertens, zakt af naar Rusland. Shani Alderweireld blijft thuis omdat ze zwanger is. Ook Michèle Lacroix is niet van plan om met de amper tweejarige Mason Milian de trip naar Moskou te maken. Nochtans miste Kevin De Bruyne zijn gezin enorm op het EK.

Voor zij die wél komen en twee keer blijven overnachten, rest nog de vraag: wat met seks op het WK? “Daar is nog niet over gesproken”, zegt Van Puyvelde. “We maken met de spelers een code of conduct, maar of zoiets daarin staat? Hoe meer regels je maakt, hoe meer ze er kunnen overtreden.”