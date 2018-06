Howard Schultz groeide op in een sociale woonwijk en verdiende miljarden met koffie. Wordt hij ook de volgende Amerikaanse president?

Wordt de volgende Amerikaanse president een koffiemagnaat? Nu Howard Schultz (64) na 35 jaar stopt als voorzitter van Starbucks begint het speculeren. Zelf liet hij al enkele ballonnetjes op, en zijn levensverhaal is alvast de ­belichaming van de American Dream. Of wat dacht u van iemand die opgroeide in een sociale woonwijk en het schopte tot multimiljardair.