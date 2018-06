Spaans spelverdeler sluit niet uit dat hij international blijft na WK

De Spaanse spelverdeler Andrés Iniesta (34), die na 22 jaar afscheid nam van Barcelona om bij het Japanse Vissel Kobe de herfst van zijn carrière door te brengen, heeft bevestigd dat Rusland zijn laatste WK wordt. Maar tegelijk houdt hij de deur op een kier voor een nieuwe selectie als international na de Wereldbeker.

“Dit WK kan mijn laatste verschijning als international worden”, zei de aanvallende middenvelder in een interview op de website van het dagblad As. “Maar eenmaal alles op een rijtje gezet is en het nieuwe seizoen (in Japan, nvdr.) begonnen is, zullen we bekijken hoe de omstandigheden zijn. Ik sluit niet uit dat ik zal voortdoen, zelfs als ik hoor dat het moeilijk wordt”, voegde hij eraan toe. “Als ik terug aansluit mag het niet omwille van mijn palmares zijn, maar omdat ik aan de criteria voldoe.”

In maart verkondigde Iniesta, die het tot voetbalheld schopte in zijn land na zijn winnende doelpunt tijdens de WK-finale van 2010 tegen Nederland, dat het WK in Rusland hoogstwaarschijnlijk zijn laatste verschijning zou worden in het Spaanse voetbaltenue. Maar huidig bondscoach Julen Lopetegui selecteerde in september vorig jaar nog de 35-jarige Villa, die zijn voetbalschoenen nu bij het Amerikaanse New York City FC verslijt. De keuze voor veteraan Villa verhoogt de kansen van Iniesta, die naar Vissel Kobe verkaste. Zijn verhuis naar de bescheiden Japanse competitie vormt mogelijk geen obstakel voor toekomstige selecties.

“Ik wil dit WK aanvatten alsof het mijn eerste zou zijn”, vervolgde Iniesta. “We maakten de voorbije jaren twee grote teleurstellingen mee (op het WK 2014 en het EK 2016, nvdr.), en ik hoop dat dit toernooi ons een betere nasmaak zal geven”, klonk het.

‘Don Andrés’ schat de kansen van Spanje in hun WK-poule met Portugal, Iran en Marokko hoog in. “Ik denk dat deze selectie tot mooie prestaties in staat is. De ploeg is in vorm en bevat een heel mooie mix van jeugdigheid en ervaring. Ik ben optimistisch.”

Iniesta kreeg op de training van de Spaanse selectie ook nog de ‘Orde van Verdienste’ uitgereikt door kersvers premier Pedro Sanchez (foto).