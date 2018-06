Hoe een Belgisch bedrijf de wereld verovert met dakplantjes

Daken kun je niet alleen laten renderen door er zonne-energie op te oogsten. Je kunt er ook vruchtbare akkers van maken, zoals Peas&Love doet. De Belgische start-up wil zo veel mogelijk platte daken in grootsteden om­toveren tot biologische stadsboerderijen. En dat zijn geen luchtkastelen, want Franse investeerders pompten zopas 1,2 miljoen euro in de Europese expansie van het Brusselse bedrijfje van Jean-Patrick Scheepers.

Het concept van Peas&Love is even simpel als verrassend: voor 38 euro per maand huur je een moestuintje van drie vierkante meter – een combinatie van een plantenbak en een verticale tuin (volgens de principes ...