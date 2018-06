Legt Europa na roaming ook andere goudader van gsm-operatoren droog?

Sinds het wegvallen van de zogeheten roamingtarieven is bellen vanuit een EU-land naar het thuisfront een pak goedkoper geworden. Bizar genoeg is het omgekeerde niet waar. De operatoren hebben bellen naar het buitenland duurder gemaakt om hun verlies aan roaming-inkomsten te compenseren, zeggen consumentenorganisaties. Het Europees Parlement wil paal en perk stellen aan die vaak torenhoge internationale tarieven.

Met die hoge tarieven compenseren de operatoren de inkomsten die ze sinds de afschaffing van de roamingkosten mislopen

Vorige zomer vielen de roamingkosten, dat (vaak forse) extraatje dat telecomoperatoren factureerden wanneer u belde vanuit een ander EU-land, weg. Sindsdien kost een telefoontje vanuit uw vakantiehuis in pakweg Frankrijk naar het thuisfront evenveel als een binnenlands telefoontje. “Heel wat consumenten denken dat het omgekeerde ook geldt, maar dat is enkel zo wanneer u naar een Belgische abonnee in het buitenland belt (dus van een 0032-nummer naar een ander 0032-nummer, nvdr.). Belt u naar uw Franse of Duitse vrienden, dan betaalt u de volle pot”, zegt Johannes Kleis van de Europese consumentenorganisatie BEUC. En die ‘volle pot’, dat mag u letterlijk nemen: “Na de afschaffing van roaming zijn de internationale tarieven in België fors gestegen”, zegt Simon November van Test-Aankoop. “Wie vanuit België internationaal belt, betaalt intussen gemiddeld 3,26 keer meer dan wanneer hij vanuit een ander EU-land zou bellen.” (zie tabel)

Voor de BEUC en Test-Aankoop is het duidelijk: met die hoge tarieven compenseren de operatoren de inkomsten die ze sinds de afschaffing van de roamingkosten mislopen. En dat is ook Europa niet ontgaan. Gisteravond laat onderhandelden het Europees Parlement en de Raad van Ministers om paal en perk te stellen aan die vaak torenhoge internationale tarieven. “Daarbij liggen drie opties op tafel”, weet Johannes Kleis. “Ofwel een plafond van 19 cent per minuut, ofwel het nationale tarief vermeerderd met 3 cent, ofwel het nationale tarief plus de reële extra kost.”

Alternatieven

De eerste optie zou het meeste kans maken, zo vernam de BEUC. “Dat mag dan al een stap vooruit zijn, maar in de wetenschap dat een internationale oproep in Europa de operator gemiddeld genomen amper 1,17 cent extra kost, vinden wij 19 cent fel overdreven.” Eerstdaags zal blijken welke optie het gehaald heeft en – belangrijker nog – wanneer de nieuwe regeling van kracht wordt. “Europa kennende kan daar nog makkelijk één à twee jaar overgaan”, zegt Johannes Kleis.

“Gelukkig bestaan er nu al mogelijkheden om in afwachting de telefoonfactuur alvast wat te verlagen”, klinkt het bij Test-Aankoop. “De operatoren bieden opties aan om de prijs van internationale gesprekken ietwat te drukken. Je betaalt dan maandelijks een prijs voor een vast aantal internationale belminuten tegen verminderd tarief, al dan niet naar een beperkt aantal landen.” Daarnaast zijn er ook nog WhatsApp, Messenger, Skype en andere apps. “Maar je hebt dan wel toegang tot het internet nodig, via wifi of een 3G- of 4G-netwerk, en je gesprekspartner moet die app ook op zijn smartphone hebben staan. En helaas is de verbinding niet altijd even stabiel.”