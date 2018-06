Nieuwe roman van Marc de Bel “leidt naar De Rechtvaardige Rechters”

De Vlaamse kunst­wereld en de politie kunnen op ­beide oren slapen. Binnenkort weten ze waar het ­gestolen ­paneel van De Rechtvaardige Rechters zich bevindt. Ze hoeven daarvoor enkel de nieuwe roman van Marc de Bel te lezen. ­Tenminste, dat beweren de schrijver en zijn coauteur, een amateurspeurder. Binnenkort mogen ze het persoonlijk uitleggen aan de Gentse burgemeester.

“Ik weet waar Arsène Goedertier het paneel van De Rechtvaardige Rechters heeft verstopt. En neen, dit is geen gezever. En al zeker geen promotiestunt voor mijn nieuwste boek. Dit is menens”, zegt de Vlaamse jeugdboekenschrijver Marc de Bel. “Mijn co­auteur en hobbyspeurder Gino Marchal heeft via intensief speurwerk het mysterie opgelost. Daar ben ik honderd percent van overtuigd. Of ik het paneel effectief al zag? Daar wil ik niet op antwoorden.”

Foto: BELGA

Gino Marchal trok in eerste instantie naar het parket met zijn theorie. “Ze toonden interesse”, vertelt Marchal. “Ze brachten me in contact met openbare diensten die me konden helpen. Met succes. Ze vertelden dat ze in de vakantieperiode actie zouden ondernemen.”

Maar toen leerde Marchal via een gemeenschappelijke vriend Marc de Bel kennen. Die goot het hele verhaal van de zoektocht naar het gestolen kunstwerk in een roman. De lezer raakt via de fictieve personages Nina en Wannes vertrouwd met Marchals hallucinante theorie. Die is gebaseerd op de brieven van Arsène Goedertier, de vermoedelijke dief van het paneel dat deel uitmaakte van Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. “En op het einde komt de lezer te weten op welke plek Goedertier het paneel in 1934 verstopte.”

Dat is ook de reden waarom het stadsbestuur van Gent en de speurders volgende week vrijdag toch nog eens willen samenzitten met Marc de Bel en Gino Marchal, enkele uren voor de boeklancering van De Veertiende Brief, klinkt het bij Uitgeverij Van Halewyck.

Voorlopig houden alle andere betrokken partijen de lippen stijf op elkaar. Burgemeester Daniël Termont (SP.A) wil niks zeggen omdat het over een lopend gerechtelijk onderzoek gaat. En het parket van Gent kan niet zeggen welke waarde het hecht aan het speurwerk van Marchal en of het überhaupt over een nieuwe theorie gaat.

Enkele theorieën in de verf:

- In 1976 kamden ­onderzoekers een graftombe uit in de Sint-Baafs­kathedraal zelf.

- In de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren, waar Arsène Goedertier koster was, vonden speurders eenverborgen ruimtemet daarin een houten wand met één paneel te kort: perfect op maat van ‘De Rechtvaardige Rechters’.

- Het paneel is volgens een theorie al jaren in het bezit van de Gentse familie Storme. Een huiszoeking leverde niks op.

- Volgens een andere hypothese zit het schilderij verstopt achter de muren van hetpauselijk paleisin Vaticaanstad.