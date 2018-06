Toerist getuigt over vulkaanuitbarsting in Guatemala: “Het regende stenen zo groot als tennisballen”

De uitbarsting van de Volcán de Fuegoin Guatemala heeft al tientallen levens geëist. Een rugzaktoerist die een naburige berg beklom, kon uitzonderlijke beelden van de uitbarsting maken en getuigt exclusief aan de redactie van ‘Nieuwsblad.be’: “Plots werd het pikdonker en veranderde de grond onder onze voeten in een modderstroom.”

De Volcán de Fuego stootte afgelopen zondag een kolom van as en stenen uit. De explosie was zo groot dat de aswolk van meer dan één kilometer zichtbaar was vanuit de ruimte. Op de dag van de uitbarsting was een groep Nederlandse en Duitse rugzaktoeristen een naburige vulkaan aan het beklimmen. Ze wilden de top van de Acatenango bereiken, een vulkaan die vlak naast de Volcán de Fuego ligt.

Foto: Felix Trompke

“We hadden geen idee dat die andere vulkaan aan het uitbarsten was”, vertelt Felix Trompke aan de redactie van Nieuwsblad.be. De Duitse wandelaar was om 10.30 uur ongeveer halverwege de top. “Het begon steentjes te regenen. Eerst waren ze klein en vooral irritant.”

Felix en zijn groep besloten om hun tocht toch maar verder te zetten. Maar de stenen werden steeds groter en de lucht donkerder. “Om 12 uur bereikten we het kamp op 3.200 meter hoogte. Ondertussen was de lucht rondom ons pikzwart geworden en de stenen waren zo groot als tennisballen.” De groep ging dan maar schuilen, maar besloot even later toch zo snel mogelijk te keren.

“De laatste 500 meter hakten onze gidsen zich een pad recht door de jungle met machetes. Het pad was vaak versperd en er lag overal een centimersdikke laag as. In combinatie met het water veranderde die in dikke modder waarin je tot je enkels wegzakte.” Aan de voet van de Acatenango werden de wandelaars opgevangen door hulpdiensten. Maar als bij wonder was niemand van het gezelschap ernstig gewond geraakt.

Ondertussen heeft Trompke onderdak gevonden in de stad Antigua van waar hij uitkijkt op de Volcán de Fuego. “Er komen nog steeds rook en stoomwolken uit de krater. Alles in Antigua en de hoofdstad Guatemala-Stad is bedolven onder de as. Maar in vergelijking met de dorpen rond de vulkaan valt het hier nog mee qua schade. Alleen de waterleidingen raken voortdurend verstopt door de dikke laag as.”

Guatemalese hulpverleners Foto: Felix Trompke

Totale verrassing

Het wekt verbazing dat niemand de uitbarsting van de Volcán de Fuego had zien aankomen. Dat zegt ook vulkanoloog Sam Poppe, verbonden aan de VUB. “Het bijzondere aan de Volcán de Fuego is dat de magma heel dicht bij de oppervlakte zit. Dat zorgt ervoor dat een uitbarsting snel kan gaan. Maar het is een heel actieve vulkaan en hijwerd in de gaten gehouden door seismografen en webcams.”

Foto: AFP

Het gebrek aan berichtgeving over de wetenschappelijke observaties in de voorafgaande dagen baart Poppe zorgen. “Voor zover ik weet zijn er geen waarschuwingen uitgestuurd. De hulpverlening is, bij mijn weten, pas op gang gekomen na de uitbarsting.”

Ruim 1,7 miljoen mensen zijn door de uitbarsting getroffen. Vooral in de dorpen in de directe omgeving van de vulkaan vielen heel wat dodelijke slachtoffers. Op beelden is te zien hoe de lava razendsnel naarbeneden kwam. Op de Noord-Oostelijke flank van de vulkaan ligt het zwaargetroffen dorpje El Rodeo. “Mijn twee kinderen van tien en vier jaar zijn vermist. Ze zaten in de val in ons huis toen een gloeiende stroom modder alles bedolf”, vertelt plaatselijke boer Efrain Gonzales aan de Nederlandse openbare omroep NOS. Gonzales was op dat moment buitenhuis en kon zichzelf en zijn dochtertje van één jaar in veiligheid brengen.

Moeilijke hulpverlening

Een grootschaalse hulpactie werd ondertussen op het getouw gezet door de Guatemalese overheid. De aanvoer van hulpgoederen en materiaal verloopt echter moeizaam. Het dichtstbijzijnde vliegveld ligt op 40 kilometer van de getroffen hoofdstad Guatemala-Stad en is bedolven onder een dikke laag as. Ook zowat alle wegen zijn geblokkeerd door modder en puin.

4.500 mensen werden ondertussen wel door de hulpdiensten uit het omliggende gebied geëvacueerd. Vaak ging het om mensen die zelf op de vlucht waren geslagen voor de modder, lava en de vallende stenen.