Gezondheidsexpert wil nog strengere regels: gedaan met stoeprokers

Als we écht rookvrije cafés en ziekenhuizen willen, dan moet het afgelopen zijn met roken op de stoep of aan de inkomhal. Dat zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). “Hoe meer stoeprokers, hoe meer schadelijke rook er binnenwaait”, zegt hij. “Passief roken in publieke gebouwen bestaat nog altijd.”

Sinds de invoering van het rookverbod in openbare plaatsen en op café, zijn ze met steeds meer: de stoep­rokers. Ze troepen samen voor de ­ingang van het gebouw, waar roken wél nog mag, en creëren er een rookwolk waar bezoekers doorheen ­moeten. “Vervelend, en het schaadt de gezondheid van niet-rokers”, zegt Lode Godderis, naast professor arbeidsgeneeskunde ook directeur Onderzoek bij Idewe, een dienst die 35.000 werkgevers in België begeleidt rond gezondheid op het werk.

Professor Godderis verwijst naar internationale onderzoeken over de concentratie aan nicotine en fijn stof binnen in een café. “Globaal is die met negentig procent gedaald in vergelijking met de periode vóór het rookverbod in de horeca. Dat is een enorme ver­betering, maar helemaal rookvrij zijn cafés dus nog niet. Hoe meer stoeprokers, hoe meer schadelijke rook binnenwaait.” Hetzelfde probleem is er aan de inkom van bedrijven en ziekenhuizen. “Zelfs op een afstand van negen meter is de rook van één sigaret nog detecteerbaar.”

Hoe groot de impact daarvan is, is niet duidelijk. “Maar bij tabaksrook is er geen veilige dosis”, zegt Godderis. Cafés, maar ook bedrijven en ziekenhuizen, doen er daarom goed aan rokers weg te houden van de ingang. “Minstens tien meter.” Ook nieuwe rookverboden zijn een optie, aldus de professor. “De vraag is wat ons tegenhoudt om roken op álle publieke plaatsen, ook buiten, te verbieden. Zeker op terrassen zou dat moeten gebeuren.”

Steeds strenger

Een idee waar ze bij Horeca Vlaanderen van huiveren. “Al kan sigarettenrook inderdaad storen op een terras”, zegt Gerrit Budts. “Voor ons is het een kwestie van hoffelijkheid: ga wat verder staan, of doof je sigaret als je op het terras zit en vlakbij iemand begint te eten.”

Opvallend: volgens de koepel Zorgnet-Icuro maken steeds meer ziekenhuizen sowieso al werk van een rookvrije ingang. Vorige week nog besliste AZ Groeninge in Kortrijk om roken alleen nog toe te staan in afgelegen ­zones. “Patiënten en bezoekers die van de parking naar het ziekenhuis wandelen, komen geen rokers meer tegen”, zegt CEO Inge Buyse. Ook het UZ Gent werkt met “kleine bushokjes”, weg van alle belangrijke ingangen.

“Niet overdrijven”

Vorige week lanceerde Kom op tegen Kanker de campagne Generatie Rookvrij. Onder meer sportclubs, dierentuinen en ook ziekenhuizen krijgen de vraag de sigaret volledig te bannen of rookzones uit het zicht van kinderen in te stellen. “Op termijn gaan we ook pleiten voor rookvrije terrassen”, zegt Hedwig Verhaegen, directeur Kennis & Beleid. “We willen dat kinderen die vanaf volgend jaar geboren worden, rookvrij opgroeien.”

Steile ambities dus. Toch vindt Kom op tegen Kanker een totaalverbod op roken in publieke ruimtes geen goed idee. “Je moet de rokers meekrijgen en voor een overdreven aanpak is geen draagvlak.”