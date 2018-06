Pauw houdt wijk al jaar wakker, daarom zoeken buren nu een nieuwe thuis voor het dier

Aalst - In de wijk De Konker in Aalst fladdert een kloeke pauw al een jaar gedwee van dak naar tuin. Vooral ‘s morgens maakt het bronstige dier een immens lawaai. “Het is een prachtig beest, maar we willen nu wel graag opvang voor hem vinden”, zeggen bewoners.

“Als die pauw van bij het krieken van de dag tot zeven uur ‘s morgens van zijn oren maakt, ben je wel wakker, dat verzeker ik je”, vertelt Marc (63) aan de toog van café ’t Hoeksken in de Pieter Coeckestraat in Aalst.

“Ofwel roept hij naar een vrouwtje, ofwel laat hij van zich horen als het weer gaat veranderen. Dat is een wild beest, dat pak je zomaar niet”, zegt hij. “Die slaapt in de bomen.”

“’t Is een groot exemplaar”, bevestigt Geert Ottoy (54). “Ik heb hem vandaag nog gezien op het dak hier om de hoek!”

“Ik heb hem nog niet gezien, wel gehoord”, zegt Jenny (65).

Volgens één van de bezoekers is de pauw afkomstig van een voormalige kweker aan de Ledebaan die vorig jaar overleed, maar niemand weet zeker wie de rechtmatige eigenaar is.

“Het is een mannetje dat wil tonen dat hij de baas is”, aldus Marc.

Buurtcomité doet oproep

Nu de overlast toeneemt en sommigen zelfs hun tuin niet meer in durven wanneer de pauw er vertoeft, lanceert het buurtcomité een oproep.

“We zoeken een vaste thuis voor het dier en hopen dat iemand ons kan helpen”, zegt Ilse Top, voorzitter van De Konker.

“Na een jaar willen verschillende bewoners toch wel een oplossing. Zeker in de bronstige maanden maakt hij ‘s nachts heel wat lawaai.”

De wijkagent werd al meermaals opgeroepen voor het beest. Bij Vogelbescherming Vlaanderen krijgen ze de vraag geregeld. In opvangcentrum SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen is er ruimte genoeg om de pauw op te vangen, aldus onthaalmedewerkster Jeanine.

“Een pauw is het makkelijkst te vangen in een garage of in een tuinhuis”, zegt ze. “Je zet er op een regelmatig tijdstip eten en dan kan je hem normaal vangen. Een pauw proberen te pakken in de bomen of het gras is bijna onmogelijk, ik spreek uit ondervinding. Wat mensen ook doen, is eten in een kooi zetten en wachten tot het dier erin komt. Met een koord kan je dan het deurtje van de kooi sluiten. Wij komen hem vervolgens ophalen en dan wordt hij bij ons opgevangen.”