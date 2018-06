‘Verkeersterrorist’ krijgt extra jaar cel “om zeker te zijn dat hij echt naar de gevangenis moet”

Halle - Politierechter Johan Van Laethem heeft een veelpleger van verkeersmisdrijven een celstraf van drie jaar gegeven. Alleen zo krijg je wegpiraten van zijn kaliber nog effectief in de gevangenis, beweert hij. “Is dat misbruik van het sanctierecht? Deels, ja. Maar de ­wetgever laat ons geen keuze.” Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt aan een oplossing.

Minister van Justitie Koen Geens blijft onder vuur liggen voor zijn gevangenisbeleid. Deze keer komt de kritiek van de Halse politierechter Johan Van Laethem. Die stuurde ander­halve maand geleden een onverbeterlijke verkeersovertreder naar de gevangenis om hem daar tot inkeer te laten komen. Maar dat kon enkel door hem een straf van drie jaar te geven. Luc V. zat in april vorig jaar onder invloed achter het stuur, droeg zijn veiligheidsgordel niet en beschikte niet over een geldig rijbewijs. Bovendien reed hij tijdens een rijverbod. Op zijn strafblad stonden ook al negen andere veroordelingen voor ­alcoholgerelateerde feiten.

Verkeersterrorist

“Ik beschouw hem als een rondrijdende verkeersterrorist”, zegt rechter Van Laethem. “Er worden nog te veel onschuldige personen doodgereden door mensen onder invloed. Daarom heb ik hem bij verstek een celstraf van drie jaar gegeven. Dat was de enige manier om hem onmiddellijk te laten aanhouden.”

Enkelband

Vroeger was de minimumtermijn voor een onmiddellijke aanhouding één jaar, maar eind vorig jaar is de wet gewijzigd naar drie jaar. “Geen goed beleid”, noemt Van Laethem dat. “Het is vijf plaatsen uitsparen in onze gevangenissen, maar meer mensen naar het kerkhof sturen.”

Van Laethem erkent dat hij de beklaagde voor deze feiten normaal maar twee jaar had gegeven. “Is dat misbruik van het sanctierecht? Voor een deel wel. Maar de wetgever laat ons geen keuze. Als ik deze man maar twee jaar had gegeven, was hij zich gaan aanbieden aan de gevangenis en was hij daar waarschijnlijk meteen weer vertrokken met een enkelband. Op die manier ben je niet zeker dat hij niet opnieuw onder invloed gaat rijden en anderen in gevaar brengt.”

Volgens Van Laethem is een effectieve gevangenisstraf voor recidivisten van dit kaliber ook de enige manier om tot inkeer te komen. “Ze hebben een wake-upcall nodig. Met een voorwaardelijke straf, een cursus over het verkeer of een uitleg waarom ze niet mogen drinken, gaan die niet veranderen.”

Vluchten

Minister Geens wijst er in een reactie op dat de onmiddellijke aanhouding geen straf of een voorschot op de uitvoering van de straf is. “De maatregel is er enkel om een vlucht tegen te gaan.”

Geens begrijpt wel dat de ­politierechters hun taak goed ter harte willen nemen en wil net als hen dat wie veroordeeld wordt tot een celstraf, ook effectief in de cel terechtkomt. “Dat zal zo zijn, eens het nieuwe strafwetboek er is. De termijn die de rechter uitspreekt, zal dan ook echt uitgezeten moeten worden.”