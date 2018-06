Laatste nieuws van de Duivels: optimisme rond Kompany, Batshuayi krijgt minuten

Hoe ernstig de blessure van Vincent Kompany is, daarover blijft de bondscoach op de vlakte. Toch zijn de eerste geluiden volgens onze informatie positief. Zonder herval – bij Kompany altijd een risico – zou hij zelfs tijdig fit kunnen raken voor de eerste groepsmatch op 17 juni.

Gisteren jongleerde hij alvast met de bal bij de teamfoto. Meetrainen met de groep deden hij en Vermaelen niet. De Bruyne, Carrasco en Vertonghen, een dag eerder nog afwezig, zijn wel fit. Opvallend was de ingepakte knie van Lukaku. Nochtans is het speerpunt van Manchester United helemaal fit verklaard door de bondscoach. “Romelu heeft geen last meer van de knie of de enkel. Als hij pijnvrij is, wil ik hem maximaal opstellen. Dat heeft hij nodig.”

Toch gaf Martinez aan dat ook Michy Batshuayi, hersteld van zijn enkelblessure, op speelminuten mag hopen. Louter op basis van de hesjes op training stond de aanvaller van Chelsea zelfs in de basisploeg.