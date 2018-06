Eén wereldkampioen hebben we al: geen assistent-coach is crucialer dan onze Thierry Henry

België behoort niet tot de topfavorieten voor de wereldtitel. Dat zegt Roberto Martinez. En niet alleen de Belgische bondscoach wijst dan liever naar landen die wel al wereldkampioen werden. Hun ‘collectieve geheugen’ is een mentaal voordeel, heet het: ‘been there, done that…’ Hoezo? Wij hebben toch óók een wereldkampioen in huis? T3 Thierry Henry is al 20 jaar wereldkampioen. En daarom wordt de rol van ‘Titi’ cruciaal genoemd voor de Rode Duivels. “Hij was onze grote droom.”