Nieuwe Pro League baas Marc Coucke blokkeert Brugse vraag! Nog twee jaar door met huidig competitieformat

Berg de spandoeken maar op, we gaan nog minstens twee seizoenen door met het huidige competitieformat, mét play-offs en halvering van de punten. Marc Coucke, de nieuwe voorzitter van de Pro League, wil dat een werkgroep een nieuw format uitwerkt voor het seizoen 2020-2021. Voorheen komen er geen wijzigingen.

Marc Coucke woonde voor het eerst in zijn leven een algemene vergadering van de Pro League bij, maar drukte meteen zijn stempel. Met 81 procent van de stemmen werd hij verkozen tot voorzitter van de 24 profclubs en riep hij meteen een halt toe aan allerlei voorstellen om het huidige competitieformat voortijdig bij te sturen. Zo pleitte Club Brugge er tot gisteren voor om de halvering van de punten te schrappen. Maar Coucke koppelt de competitiehervorming aan het nieuwe tv-contract, dat vanaf 2020-2021 zal ingaan, en wil niet weten van bijsturingen vooraf. Daarvoor is overigens tachtig procent van de stemmen van de algemene vergadering nodig.

Duidelijkheid

Bij wijzigingen vanaf 2020 volstaat een tweederdemeerderheid. Coucke wil zich daarop concentreren en zal een werkgroep oprichten die bestaat uit twee vertegenwoordigers van de G5 (de vijf grootste clubs, nvdr.), twee vertegenwoordigers van de K11 (de ‘kleinere’ clubs uit eerste klasse) en één vertegenwoordiger uit 1B.

“Voor het einde van het kalenderjaar wil ik graag meer duidelijkheid over hoe het competitieformat er vanaf 2020 zal uitzien. De werkgroep zal zo snel mogelijk opgericht worden”, aldus Coucke. “Er zijn geen taboes, alle voorstellen kunnen onderzocht worden. We beginnen met een wit blad. Dat wil niet zeggen dat we het warm water moeten uitvinden. We kunnen in alle landen van Europa onderzoeken wat de invloed van hun competitieformat is op de tevredenheid van de toeschouwers en de opbrengst van de tv-rechten.”

Tv-contract moet hoger

Het huidige tv-contract in België levert de clubs jaarlijks 80 miljoen euro op, maar Coucke is bijzonder ambitieus. “Het nieuwe tv-contract voor de Croky Cup vanaf komend seizoen levert ruim vijftig procent meer op. Dat wil zeggen dat ons voetbal in de lift zit. Frankrijk heeft vorige week 62 procent meer gekregen voor zijn tv-rechten. Wij moeten ook evolueren. Precies daarom moeten we het competitieformat goed uitdenken.”

Coucke wil een voorzitter zijn voor alle clubs, maar ziet de topclubs duidelijk als locomotief. “Ik ben voor een nivellering naar boven toe. Dat wil zeggen dat er respect moet zijn voor de topclubs die ons voetbal kunnen trekken en waarvan de andere clubs dan kunnen profiteren om ook te groeien.”