De Lijn bestelt voor de laatste keer dieselbussen

De Vlaamse busbouwers VDL uit Roeselare en Van Hool uit Koningshooikt hebben een groot order van De Lijn in de wacht gesleept voor 182 nieuwe bussen. Daarvan zullen er 120 hybride zijn en 7 volledig elektrisch. Voor het laatst bestelt de vervoersmaatschappij ook dieselbussen: 55 stuks.

De Lijn investeert ruim 64 miljoen euro in de nieuwe bussen. De eerste nieuwe voertuigen zullen in het najaar van volgend jaar in gebruik genomen worden. Daarnaast zette de raad van bestuur ook het licht op groen voor een nieuwe aanbesteding over meerdere jaren voor maximaal 720 hybride bussen.

Het aantal hybride bussen bij De Lijn stijgt met 40 procent tot 417 stuks, “de grootste hybride vloot van de Benelux”. Er komen 36 hybride citybussen van Van Hool bij en 84 gewone hybride autobussen van VDL. Gent en Leuven krijgen dan weer samen zeven elektrische bussen. VDL zal die leveren met bijhorende laadinfrastructuur.

VDL uit Roeselare spreekt over een belangrijk contract. De 146 bussen die het bedrijf in totaal mag bouwen, zijn goed nieuws voor de werkgelegenheid. Het bedrijf is in het bijzonder opgetogen dat het de eerste elektrische bussen met snellaadsysteem voor De Lijn mag bouwen. Alle bussen zullen overigens in Roeselare worden gebouwd.

Van Hool zegt de hybride bussen in België te zullen bouwen. De busbouwer heeft ook een fabriek in Macedonië en plant een fabriek in de VS.

Laatste diesels, daarna hybride

De 55 gelede bussen met Euro VI-motor zijn een uitbreiding van de laatste bestelling van dieselbussen. Die exemplaren zullen voornamelijk in Antwerpen en Vlaams-Brabant ingezet worden, waar ze de oudste harmonicabussen zullen vervangen. Ook die bussen zullen door VDL gemaakt worden. Het was de laatste bestelling dieselbussen. Daarna wil De Lijn ook gelede bussen met hybridemotoren kopen.

Voor de busbouwer uit Roeselare zullen het de laatste dieselbussen zijn die er worden gemaakt. “Ons orderboek voor volgend jaar geraakt goed gevuld en enkel met hybride en vooral elektrische bussen voor verschillende landen in Europa”, aldus directeur Peter Wouters.