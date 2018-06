Gentse mobiliteitsvereniging blijft kritisch voor circulatieplan: “We worden bij de neus genomen door de stad”

Gent - De Gentse vereniging Intelligent Mobiel gelooft niet in de officiële evaluatie van het Gentse circulatieplan. Volgens een eigen enquête bij 1.600 mensen leggen autobestuurders 9 tot 14 kilometer meer af door de gewijzigde verkeerssituatie in de Gentse binnenstad. De stad becijferde in maart nog - op basis van GPS-gegevens, GSM-data en metingen - dat auto’s gemiddeld 10 procent verder moeten rijden als ze vanop de binnenring de stad in rijden. “We worden bij de neus genomen”, zegt woordvoerder Eddy Vanzieleghem.

Intelligent Mobiel sprak zich eerder ook kritisch uit over het circulatieplan. Nog voor het stadsbestuur het plan had geëvalueerd, becijferde de vereniging dat de economische schade door de veranderde mobiliteit zowat een half miljard euro bedraagt. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) trok die cijfers in twijfel en noemde het cijferwerk “reken je rijk”.

Maar de organisatie houdt vol dat het plan jaarlijks voor 2.407.500 bijkomende autokilometers zorgt in Gent, vooral door bewoners van de Gentse binnenstad. “Volgens de stad verklaart slechts 14 procent van de autogebruikers een meer-afstand af te leggen. Dat is totaal ongeloofwaardig”, klinkt het. Het stadsbestuur zou bij de evaluatie ook te weinig rekening houden met niet-Gentenaars die bij een bezoek de auto kiezen. “Ze doen alsof de auto niet bestaat”, besluit Intelligent Mobiel.

In de lente van 2017 slaagde Intelligent Mobiel er nipt niet in om een referendum af te dwingen over het bewuste circulatieplan. Ze dienden toen 30.242 handtekeningen in, maar een deel bleek ongeldig en de nodige 26.000 handtekeningen werd niet gehaald.

In april van 2017 ging het Gentse circulatieplan uiteindelijk van kracht. Het Gentse stadsbestuur wil met het plan meer mensen laten kiezen voor openbaar vervoer en de fiets. Die laatste doelstelling is gehaald: Gent telt 25 procent meer fietsers sinds de invoering van het circulatieplan en werd maandag nog verkozen tot fietsstad 2018.